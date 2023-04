Uczniowie IV klas ze 150 podstawówek wezmą udział w międzynarodowym badaniu TIMSS 2023

Uczniowie IV klas ze 150 szkół podstawowych wezmą udział w tym roku wiosną w międzynarodowym badaniu TIMSS 2023. TIMSS jest jednym z największych na świecie - obok PISA - badań osiągnięć edukacyjnych.

Międzynarodowe Badanie Wyników Nauczania Matematyki i Nauk Przyrodniczych TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study) to cykliczny, międzynarodowy program pomiaru osiągnięć w zakresie matematyki i nauk przyrodniczych w klasach IV i VIII szkół podstawowych. Najnowsza edycja badania ma być przeprowadzona wiosną tego roku.

Organizowane jest od 1995 roku. Przeprowadzane jest co cztery lata. Organizuje je Międzynarodowe Stowarzyszenie Mierzenia Osiągnięć Szkolnych IEA (International Association for the Evaluation of Educational Achievement) z siedzibą w Amsterdamie. W ostatniej edycji badania w 2019 r. wzięli udział uczniowie z 58 krajów świata, łącznie ponad 300 tys. czwartoklasistów z 11 tys. szkół.

Polska po raz pierwszy wzięła w nim udział w 2011 r. Wzięła też udział w kolejnych edycjach w 2015 i 2019 r. W Polsce badani są tylko uczniowie klas IV szkół podstawowych. Ministerstwo Edukacji i Nauki zleciło przeprowadzenie badania Instytutowi Badań Edukacyjnych.

W obecnej edycji - jak przekazała PAP kierownik badania TIMSS 2023 z Zespołu Badań Międzynarodowych IBE Wioleta Dobosz-Leszczyńska - badanie w szkołach w Polsce przeprowadzone zostanie między 17 kwietnia a 7 czerwca 2023 roku. Do badania wylosowano 150 szkół podstawowych z całej Polski. W badaniu weźmie udział ponad 5 tys. czwartoklasistów.

W badaniu TIMSS sprawdzany jest poziom wiadomości i umiejętności z dwóch dziedzin: matematyki i przyrody oraz umiejętność rozwiązywania problemów. W najnowszej edycji badania uczniowie po raz pierwszy będą rozwiązywać zadania na komputerach.

Ogłoszenie wyników badania planowane jest na listopad/grudzień 2024 roku. Prezentacja wyników jest organizowana przez IEA - w tym samym czasie na całym świecie upublicznia się wyniki uzyskane przez uczniów wszystkich krajów biorących udział w badaniu.