Udar cieplny tematem "Środy z Profilaktyką" NFZ

Udar cieplny jest tematem kolejnej "Środy z Profilaktyką", przypadającej 16 sierpnia w ramach akcji edukacyjnej Narodowego Funduszu Zdrowia. NFZ ostrzega, że kiedy temperatura ciała wzrośnie do 41 stopni C, może dojść do śpiączki, a nawet do śmierci.

Wysokie wartości temperatury zwiększają ryzyko pojawienia się udaru cieplnego. Jest to sytuacja, w której temperatura ciała staje się tak wysoka, że organizm nie jest w stanie samodzielnie jej obniżyć - zwrócił uwagę w środę Narodowy Fundusz Zdrowia.

Zaznaczono, że na udar cieplny szczególnie narażone są dzieci i niemowlęta, które nie mają wykształconych mechanizmów termoregulacji, osoby starsze czy osoby z chorobami przewlekłymi".

NFZ wskazuje, że udar "najczęściej dotyczy: osób powyżej 65. roku życia, niemowląt i małych dzieci, osób z przewlekłymi chorobami, osób pracujących na zewnątrz oraz osób uprawiających sport".

"Objawem udaru cieplnego są: wysoka temperatura ciała, ból i zawroty głowy, nudności i wymioty, zaburzenia świadomości, zaburzenia widzenia, szybkie bicie serca, krótki oddech, skurcze mięśni, utrata przytomności" - wyjaśnia NFZ.

Wskazano, że razie udaru cieplnego należy przenieś lub odprowadzić poszkodowanego w chłodne, zacienione miejsce, zdjąć wierzchnie ubranie i starać się obniżyć temperaturę ciała poprzez stosowanie zimnych okładów. Gdy chory jest przytomny, powinno się podać mu duże ilości chłodnych płynów, najlepiej wody, w małych porcjach.

Dodano, że należy także kontrolować temperaturę ciała. Jeżeli podniesie się powtórnie, trzeba powtórzyć czynność chłodzenia.

Powinno się również kontrolować stan przytomności i oddech poszkodowanego - wskazał NFZ.

Jak poinformował NFZ, aby chronić organizm przed upałem należy: ograniczyć przebywanie w pełnym słońcu, pić dużo wody, najlepiej niegazowanej; pamiętać o lekkich, regularnych posiłkach, stosować kremy z filtrem UV, korzystać z nakrycia głowy i okularów przeciwsłonecznych z filtrem; unikać nadmiernego wysiłku fizycznego, który może doprowadzić do odwodnienia i utraty minerałów; nie zostawiać dzieci i zwierząt w aucie; unikać alkoholu ponieważ odwadnia to organizm; nosić jasną, lekką i przewiewną odzież oraz starać się nie wychodź z domu.

W ramach cyklicznej akcji "Środa z Profilaktyką" Narodowy Fundusz Zdrowia zajmuje się różnymi aspektami zdrowia.

