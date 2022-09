UdSC: 12 tysięcy cudzoziemców ubiegało się w ciągu roku o ochronę międzynarodową

12 tys. cudzoziemców ubiegało się w ciągu roku o ochronę międzynarodową w Polsce. Największą grupą byli Białorusini, dalej Irakijczycy, Afgańczycy, Rosjanie i Ukraińcy - wynika z danych Urzędu do Spraw Cudzoziemców. UdSC wydał już decyzje wobec 8,7 tys. osób. Ochronę otrzymało 4 tysiące z nich.

Rzecznik UdSC Jakub Dudziak przedstawił PAP dane, które pokazują, ilu cudzoziemców ubiegało się o status uchodźcy w Polsce w okresie od sierpnia 2021 roku do sierpnia 2022 roku. To czas m.in. presji migracyjnej na granicy z Białorusią, ewakuacji współpracowników wojska i dyplomacji z Afganistanu oraz trwających represji na Białorusi. To także czas wojny Rosji przeciwko Ukrainie, przy czym dla ukraińskich uchodźców wojennych przewidziana jest inna procedura na podstawie specjalnej ustawy.

Z danych UdSC wynika, że w tym okresie wnioski o udzielenie ochrony międzynarodowej w Polsce złożyło 12 tysięcy cudzoziemców. "Największą grupę stanowili obywatele Białorusi - 3,4 tys. osób. W dalszej kolejności pod względem liczebności byli obywatele: Iraku - 1,9 tys. osób, Afganistanu - 1,7 tys. osób, Rosji - 1,6 tys. osób oraz Ukrainy - 1,5 tys. osób" - poinformował Dudziak.

Jak przypomniał, cudzoziemcowi udziela się ochrony międzynarodowej, jeśli w jego kraju pochodzenia grozi mu prześladowanie lub rzeczywiste ryzyko utraty życia czy zdrowia. "Wobec danej osoby nie mogą przy tym występować okoliczności wskazujące, że może np. stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa" - dodał.

"Dotychczas Urząd do Spraw Cudzoziemców wydał decyzje wobec prawie 8,7 tys. osób ze wspomnianej grupy wnioskodawców. Warunki przyznania ochrony międzynarodowej spełniało 4 tys. obcokrajowców. Byli to w zdecydowanej większości Białorusini, a także obywatele Afganistanu (głównie ewakuowani w ubiegłym roku współpracownicy polskiego wojska i dyplomacji) oraz Ukrainy" - przekazał rzecznik Urzędu.

Decyzje negatywne otrzymało z kolei prawie 1,3 tys. cudzoziemców. "Najliczniejsze grupy w tym zakresie stanowili obywatele Rosji oraz Iraku" - wyjaśnił Dudziak.

Ponadto, jak przekazał rzecznik UdSC, postępowania dotyczące 3,4 tys. osób zakończyły się umorzeniem. "Dotyczyło to przede wszystkim obywateli Iraku i Afganistanu. Sprawy są umarzane w sytuacji, gdy cudzoziemiec np. opuścił Polskę przed wydaniem decyzji" - zwrócił uwagę Dudziak.

12 wniosków o udzielenie ochrony międzynarodowej pozostawiono bez rozpoznania, w tym pięć na podstawie przesłanki, która obowiązuje od października ubiegłego roku. Chodzi o przepis, na mocy którego Szef UdSC może pozostawić bez rozpoznania wniosek o ochronę, jeśli został złożony przez cudzoziemca zatrzymanego niezwłocznie po nielegalnym przekroczeniu granicy zewnętrznej UE, chyba że taka osoba przybyła bezpośrednio z terytorium, na której grozi jej niebezpieczeństwo, przedstawiła wiarygodne przyczyny nielegalnego przekroczenia granicy i od razu złożyła wniosek.

Rzecznik UdSC w listopadzie ubiegłego roku wyjaśniał, że te pięć wniosków złożyli obywateli Iraku zatrzymani przy granicy z Białorusią. Jak wtedy tłumaczył, to samotni mężczyźni, "którzy procedurę uchodźczą chcieli wykorzystać w celach ekonomicznych i dalszej migracji do krajów Europy Zachodniej np. Niemiec".

