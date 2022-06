UdSC: obywatele Białorusi są drugą najliczniej reprezentowaną grupą cudzoziemców w Polsce

Obywatele Białorusi są drugą najliczniej reprezentowaną grupą cudzoziemców w Polsce - poinformował PAP rzecznik prasowy Urzędu do Spraw Cudzoziemców Jakub Dudziak. Dodał, że liczba Białorusinów posiadających ważne zezwolenia na pobyt przekroczyła 50 tys. osób.

Rzecznik prasowy Urzędu do Spraw Cudzoziemców zaznaczył, że zdecydowany wzrost skali migracyjnej w tym przypadku zauważalny jest od sierpnia 2020 r. Dodał, że ułatwienia w wydawaniu wiz i dostępie do rynku pracy sprawiły, że Polska stała się bardzo atrakcyjnym kierunkiem dla białoruskich migrantów.

Dudziak przypomniał, że przedsiębiorcy i specjaliści z branży IT mogą korzystać z programu Poland.Bussines Harbour - kompleksowego pakietu ułatwiającego relokację na terytorium Polski. Posiadacze tzw. wiz humanitarnych mogą natomiast podejmować pracę bez konieczności posiadania dodatkowych zezwoleń.

"W efekcie, od początku 2021 r. liczba obywateli Białorusi posiadających ważne dokumenty pobytowe wzrosła o ok. 90 proc. Większość Białorusinów dysponuje zezwoleniami na pobyt stały wydanymi w związku z posiadaniem polskiego pochodzenia i Kart Polaka. Systematycznie rośnie także liczba osób z zezwoleniami na pobyt czasowy. W zdecydowanej większości są one wydawane w związku z podejmowaniem pracy" - zaznaczył Dudziak.

Z informacji przekazanych przez UdSC wynika, że z Białorusi do Polski emigrują w zbliżonej proporcji mężczyźni i kobiety. Z nieco ponad 50 tys. obywateli Białorusi posiadających ważne karty pobytu, ok. 55 proc. to osoby w przedziale wiekowym 20-39 lat. Dzieci i młodzież poniżej 20. roku życia stanowią 17 proc., a osoby powyżej 40 lat - ok. 28 proc.

Jak poinformowano, rozmieszczenie terytorialne Białorusinów osiedlających się w Polsce jest dość nierównomierne. Większość zamieszkuje województwo mazowieckie - 19 tys. osób oraz podlaskie - 9 tys. osób. Ponadto najczęściej wybieranymi regionami są: małopolskie (4,2 tys. osób), pomorskie (4 tys. os.) i lubelskie (3,2 tys. os.).

Od wyborów prezydenckich na Białorusi z sierpnia 2020 r., utrzymuje się również zwiększona liczba osób ubiegających się w Polsce o udzielenie ochrony międzynarodowej. Decyzje o przyznaniu takiej ochrony otrzymało już prawie 3 tys. Białorusinów.

Przytoczone dane nie uwzględniają osób przebywających w Polsce tymczasowo na podstawie wiz.