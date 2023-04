UdSC: w pierwszym kwartale br. wnioski o udzielenie ochrony międzynarodowej złożyło 2,3 tys. osób

W pierwszym kwartale tego roku wnioski o udzielenie ochrony międzynarodowej w Polsce złożyło 2,3 tys. cudzoziemców - poinformował rzecznik Urzędu do Spraw Cudzoziemców Jakub Dudziak. Dodał, że najwięcej wniosków niezmiennie składali Białorusini.

Z danych Urzędu do Spraw Cudzoziemców wynika, że do końca marca tego roku najwięcej wniosków o udzielenie ochrony międzynarodowej złożyli obywatele: Białorusi - 800 osób, Rosji - 440 osób, Ukrainy - 390 osób, Egiptu - 110 osób oraz Iraku - 70 osób. Łączna liczba spraw była o 9 proc. mniejsza w porównaniu z czwartym kwartałem 2022 r.

"W pierwszym kwartale tego roku Urząd do Spraw Cudzoziemców wydał decyzje wobec 2,6 tys. osób. Liczba zakończonych postępowań była o 9 proc. większa w porównaniu do czwartego kwartału ubiegłego roku" - powiedział Dudziak. Dodał, że warunki przyznania ochrony międzynarodowej spełniało 1,2 tys. obcokrajowców. Byli to przede wszystkim obywatele: Białorusi - 650 osób, Ukrainy - 350 osób oraz Afganistanu - 100 osób.

UdSC poinformował ponadto, że decyzje negatywne otrzymało 610 cudzoziemców. Najliczniejsze grupy w tym zakresie stanowili obywatele: Rosji - 300 osób, Egiptu - 50 osób oraz Tadżykistanu - 40 osób.

"Postępowania dotyczące 830 osób zakończyły się natomiast umorzeniem. Dotyczyło to przede wszystkim obywateli: Rosji - 320 osób, Afganistanu - 90 osób oraz Egiptu - 80 osób" - przekazał rzecznik UdSC. Przypomniał, że sprawy są umarzane najczęściej w sytuacji, gdy cudzoziemiec opuścił Polskę przed wydaniem decyzji merytorycznej.

Cudzoziemcowi udziela się ochrony międzynarodowej - w formie statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej, jeśli w jego kraju pochodzenia grozi mu prześladowanie lub rzeczywiste ryzyko utraty życia czy zdrowia. Wobec danej osoby nie mogą przy tym występować okoliczności wskazujące, że może np. stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa.