Udział prezydenta Andrzeja Dudy i IPN w obchodach 40. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego

W niedzielę przed północą i w poniedziałek prezydent Andrzej Duda weźmie udział w zorganizowanych w Warszawie obchodach 40. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego. Wiele imprez upamiętniających tamte wydarzenia przygotowuje także Instytut Pamięci Narodowej.

"W niedzielę o godz. 23.55 prezydent Andrzej Duda weźmie udział w Warszawie w uroczystości upamiętnienia śmierci Grzegorza Przemyka w 40. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego w Polsce (ul. Jezuicka 1/3)" - poinformowało PAP Biuro Prasowe Kancelarii Prezydenta RP.

Natomiast w poniedziałek Andrzej Duda weźmie udział w obchodach 40. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego, które odbędą się w Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL w Warszawie. Zaplanowano m.in.: o godz. 10.55 złożenie znicza przed tablicą upamiętniającą śp. Annę Walentynowicz. O godz. 11 prezydent uczestniczyć będzie we mszy św., a o godz. 12 - w odsłonięciu pamiątkowej tablicy "Zginęli za wolną Polskę 1981-1989".

Andrzej Duda o godz. 12.10 weźmie udział w złożeniu zniczy przed tablicą upamiętniającą śp. Kornela Morawieckiego oraz tablicą poświęconą "Wszystkim bezimiennym bohaterom, którzy w latach 1981-1989 nie zawahali się poświęcić wolności, a nawet życia w walce o NSZZ +Solidarność+ i niepodległą Rzeczpospolitą".

Na godz. 12.30 zaplanowano uroczystość z okazji 40. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego, podczas której prezydent RP wręczy Medale Stulecia Odzyskanej Niepodległości zasłużonym działaczom NSZZ "Solidarność", uczestnikom opozycji demokratycznej w PRL oraz osobom pielęgnującym pamięć o najnowszej historii Polski. Przewidziano wystąpienie Andrzeja Dudy.

O godz. 19.30 prezydent Andrzej Duda zapali "Światło Wolności" w 40. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego w Polsce na placu Marszałka Józefa Piłsudskiego. Zaplanowano wypowiedź prezydenta RP.

"13 grudnia 2021 r. przypada 40. rocznica wprowadzenia stanu wojennego w Polsce. W tym roku Instytut Pamięci Narodowej (IPN) przygotował wydarzenia o charakterze ogólnopolskim i regionalnym, a wśród nich konferencje, wystawy, koncerty i wykłady" - poinformował PAP rzecznik prasowy IPN dr Rafał Leśkiewicz.

W niedzielę o godz. 12 w warszawskim Centrum Bankowo-Finansowe (ul. Nowy Świat 6/12) odbędzie się debata pt. "(Nie)rozliczony stan wojenny". W panelu dyskusyjnym wezmą udział: doradca prezydenta RP dr hab. Andrzej Zybertowicz, dyrektor Wojskowego Biura Historycznego im. Kazimierza Sosnkowskiego, zastępca przewodniczącego Kolegium IPN dr hab. Sławomir Cenckiewicz, zastępca Prokuratora Generalnego, dyrektor Głównej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu prok. Andrzej Pozorski oraz naczelnik Oddziałowego Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN w Krakowie dr Maciej Korkuć.

Z kolei w nocy z niedzieli na poniedziałek będzie miała miejsce inauguracja tworzonej przez Archiwum IPN "Bazy internowanych w stanie wojennym". Baza będzie publikowana w ramach projektu Grudzień 1981 w zakładce "Internowani". Docelowo użytkownicy bazy będą mogli zapoznać się z informacjami o ponad 9 tys. 400 internowanych osobach. IPN podkreśla, że "głównym założeniem przedsięwzięcia realizowanego w latach 2021-22 jest przedstawienie pełnego wykazu osób internowanych na podstawie Dekretu Rady Państwa PRL o stanie wojennym". "Baza będzie zawierała nie tylko wpisy o osobach zatrzymanych ze względów politycznych, ale również informacje o internowanych z innych powodów, np. o dygnitarzach partyjnych PZPR. Poszczególne pola zawierają podstawowe dane personalne, informacje o miejscu, datach i przyczynie internowania oraz odnośniki do biogramów zewnętrznych".

"Projekt na charakter rozwojowy, a prace będą kontynuowane do 13 grudnia 2022 r. Czytelnicy będą mogli również brać udział w rozbudowie Bazy, przesyłając swoje uwagi i propozycje uzupełnienia wykazu osób na adres: internowani@ipn.gov.pl" - napisano. Sekcja +Internowani+ zostanie uzupełniona o interaktywną mapę miejsc internowania (z opisami tych miejsc i linkami do bazy) oraz statystyki MSW PRL dotyczące internowanych (z grafikami). Adres bazy to: www.13grudnia81.pl.

W poniedziałek, o godz. 16, prezes IPN dr Karol Nawrocki wręczy Krzyże Wolności i Solidarności 41 działaczom opozycji antykomunistycznej w Sali Odczytowej Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie (ul. Krakowskie Przedmieście 66). Jak wyjaśniono, "wśród odznaczonych jest Adam Borowski, wciąż aktywny na niwie edukacji historycznej (producent filmu fabularnego +Legiony+) oraz zaangażowany społecznie". Odznaczony zostanie także Wiesław Budzyński za działalnością opozycyjną od lat 70.i zaangażowanie w NSZZ +Solidarność+". "Był członkiem podziemnego Komitetu Katyńskiego oraz Kręgu Pamięci Narodowej. Blisko współpracował ze Stefanem Melakiem. Organizował i uczestniczył w wielu różnych uroczystościach patriotycznych. Inicjował akcje odnajdowania oraz porządkowania grobów powstańców listopadowych, styczniowych i warszawskich" - napisano.

W poniedziałek o godz. 19.30 na placu Marszałka Józefa Piłsudskiego zaplanowano finał akcji społecznej IPN "Zapal Światło Wolności". To ogólnopolska akcja mająca na celu upamiętnienie wszystkich ofiar stanu wojennego: "tych, którzy stracili życie lub w inny sposób ucierpieli". "Akcja +Zapal światło wolności+ nawiązuje do tysięcy świec, jakie mieszkańcy wolnego świata zapalili na znak solidarności z mieszkańcami Polski w Wigilię Bożego Narodzenia 1981 r. Światełko wolości zapłonęło w oknie Pałacu Apostolskiego w Watykanie" - napisano. "Do gestu solidarności z Polakami wzywał również prezydent USA Ronald Reagan: +Polacy zostali zdradzeni przez własny rząd. Ci, którzy nimi rządzą, oraz ich totalitarni sojusznicy obawiają się wolności, którą Polacy tak bardzo umiłowali. (…) Niech płomień milionów świec w amerykańskich domach będzie świadectwem, że światła wolności nie uda się zgasić+ - powiedział w orędziu Bożonarodzeniowym do narodu" - czytamy w komunikacie IPN.

W poniedziałek, o godz. 20.15, w Teatrze Polskim w Warszawie (ul. Kazimierza Karasia 2) rozpocznie się koncert pt. "Po co nam wolność?". "Będzie to muzyczna opowieść o jednym z najbardziej mrocznych okresów w historii PRL" - zapowiada IPN. "Znakomici polscy artyści, zabiorą widzów w podróż do przeszłości sprzed 40 lat, kiedy władze komunistyczne postanowiły całkowicie zniszczyć wspaniały ruch społeczny, jakim była +Solidarność+. Każda z piosenek zostanie zaśpiewna w nowych aranżacjach, dzięki czemu koncert będzie artystycznie spajać współczesność z ostatnią dekadą istnienia PRL" - czytamy w zapowiedzi.

Transmisja koncertu rozpocznie się o godz. 20.15 w TVP 1 oraz na kanale IPNtv, na kanale YouTube (https://www.youtube.com/watch?v=IoA2gwSgOUE) i na FB IPN (https://www.facebook.com/ipngovpl).

Więcej informacji znaleźć można na stronie: https://ipn.gov.pl/pl/aktualnosci/155222,40-rocznica-wprowadzenia-stanu-wojennego-dzialania-IPN.html.