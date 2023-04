UE: Euractiv: we wtorek belgijska policja weszła do siedziby Europejskiej Partii Ludowej w Brukseli; skonfiskowała komputery (aktualizacja)

We wtorek belgijska policja weszła do siedziby Europejskiej Partii Ludowej (EPL) w Brukseli; policja skonfiskowała komputery - podał we wtorek portal Euractiv powołując się na swoje źrodła.

Belgijscy policjanci dokonali nalotu na pierwsze i trzecie piętro siedziby partii przy Rue du Commerce" - podało źródło, na które powołuje się Euractiv.

Według wstępnych informacji policja przejęła komputery "związane z oszustwami finansowymi, w które mają być zamieszani pracownicy EPL".

EPL jest najstarszą i największą europejską grupą polityczną. Źródło w EPL przekazało Euractiv, że jeszcze we wtorek zostanie wydane oświadczenie w tej sprawie.

Z Brukseli Łukasz Osiński