UE: Europoseł Czarnecki: w kwestii sankcji na Rosję potrzebna jedność państw unijnych

W kwestii unijnych sankcji nałożonych na Rosję dotychczas udawało się zachować jednomyślność; jedność wszystkich krajów UE jest w tej sprawie potrzebna - podkreśla w rozmowie z PAP europoseł Ryszard Czarnecki (PiS).

W czwartek po południu rozpocznie się w Brukseli dwudniowy szczyt szefów państw i rządów UE, podczas którego skupią się oni na najnowszych wydarzeniach związanych z agresją Rosji na Ukrainę, stałym wsparciu Unii dla Ukrainy oraz nadzwyczajnych środkach związanych z kryzysem energetycznym.

"Unijny szczyt będzie podzielony na dwie części. Pierwsza to część geopolityczna, dotycząca polityki międzynarodowej w kontekście wojny, Rosji i Białorusi, a druga (część będzie dotyczyć) cen energii i temu, jak zapobiec ich wzrostowi. UE zapewne bardzo twardo zapowie swoją ostrą reakcję na wypadek zaatakowania infrastruktury krytycznej. Wiadomo, że chodzi o niebezpieczeństwo powtórzenia się tego, co stało się z Nord Streamem, na przykład w kontekście Baltic Pipe czy innej infrastruktury, która jest własnością państw członkowskich UE" - powiedział Czarnecki.

Eurodeputowany spodziewa się, że na szczycie UE zagrozi Białorusi nałożeniem sankcji. "Białoruś coraz bardziej w wymiarze politycznym staje się częścią Federacji Rosyjskiej. Jej terytorium jest wykorzystywane przez wojska rosyjskie do wojny z Ukrainą. To niebezpieczne, bo wiąże to wojska ukraińskie, które muszą zabezpieczać granice przed potencjalnym atakiem Rosji z tego kierunku" - powiedział.

"W kwestii sankcji na Rosję dotychczas udało się zachować jednomyślność. Chodzi o to, aby zachować jedność krajów UE, dlatego pewnie zakres restrykcji, który zostanie przyjęty, będzie węższy, niż oczekiwałaby tego Warszawa, Sztokholm, Ryga, Helsinki, Tallin czy Wilno" - zaznaczył.

Europoseł spodziewa się dyskusji na szczycie na temat propozycji Polski i innych krajów UE dotyczących wprowadzenia limitów na ceny gazu. "Zobaczmy, czym to się skończy. UE musi pokazać, że reaguje, nie tylko w sferze ideologicznej, ale konkretów" - zaznaczył.

Ze Strasburga Łukasz Osiński