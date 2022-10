UE: Europosłanka Szydło apeluje o rewizję polityki klimatycznej w obliczu kryzysu gospodarczego

Eurodeputowana PiS Beata Szydło zaapelowała w Parlamencie Europejskim w Strasburgu o rewizję polityki klimatycznej UE w obliczu kryzysu gospodarczego. Europosłowie debatowali na sesji plenarnej na temat wytycznych dla polityki państw członkowskich w dziedzinie zatrudnienia.

Zdaniem byłej szefowej polskiego rządu trzeba zrobić wszystko, żeby realnie i racjonalnie móc wesprzeć Europejczyków.

"A więc przede wszystkim należy zastanowić się, z czego wynikają te problemy, wyciągnąć wnioski i zweryfikować aktualnie realizowane w Unii Europejskiej projekty dotyczące m.in. polityki klimatycznej. ETS czy Fit for 55 to jest podrażanie kosztów europejskiej gospodarki i tworzenie rzeczywistości, w której Europa staje się niekonkurencyjna, a życie Europejczyków staje się bardzo drogie" - stwierdziła Szydło apelując o odstąpienie od planów, które powodują obecnie wiele problemów dla Europejczyków.

Eurodeputowana PiS podkreśliła, że rewizja wytycznych dotyczących polityki zatrudnienia jest konieczna, ponieważ zmieniły się realia po pandemii Covid-19, ale przede wszystkim w związku z wojną na Ukrainie, która zweryfikowała rzeczywistość gospodarczą i społeczną.

Szydło stwierdziła jednocześnie, że należy zadać sobie pytanie, co powinno być naszym celem i czego obawiają się w tej chwili najbardziej Europejczycy. "Rosnące ceny energii, paliw, inflacja, obawa o to, że nie będzie ich stać na to, żeby przetrwać nadchodzącą zimę, obawa o utratę miejsc pracy, czy przedsiębiorcy martwiący się, że będą musieli zamykać swoje firmy. To jest rzeczywistość, z którą się mierzymy" - zaznaczyła była premier.

Artur Ciechanowicz