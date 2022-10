UE: Europosłanka Szydło: polityki klimatycznej nie można prowadzić kosztem jakiejkolwiek grupy społecznej

Polityki klimatycznej nie można prowadzić kosztem jakiejkolwiek grupy społecznej - przekonywała w środę w Strasburgu była premier RP, europosłanka Beata Szydło podczas debaty w Parlamencie Europejskim poświęconej rozpoczynającemu się w czwartek szczytowi unijnych przywódców w Brukseli.

Polska polityk wyraziła nadzieję, że Rada Europejska wreszcie podejmie odważne decyzje na najbliższym szczycie. "Bo tego potrzebują Europejczycy, tego potrzebujemy my wszyscy, żeby przetrwać, pokonać Putina i rozwiązać wreszcie ten kryzys" - zaznaczyła.

Europosłanka podkreśliła, że Europejczycy potrzebują dzisiaj wsparcia, a polityki klimatycznej nie można prowadzić kosztem jakiejkolwiek grupy społecznej. "Musimy wreszcie racjonalnie zacząć podchodzić do spraw klimatycznych i energetycznych" - apelowała.

Wezwała do natychmiastowego zawieszenia "patologicznego systemu (handlu uprawnieniami do emisji) ETS", przypominając, że nawołuje do tego także m.in. polski rząd. "I mam nadzieję, że przywódcom europejskim także wystarczy odwagi na to na najbliższym szczycie" - stwierdziła.

Eurodeputowana PiS przypomniała, że "lewa strona sali", dążąc do m.in. zmiany polityki energetycznej, zapomina, że to właśnie ta polityka i decyzje z nią związane spowodowały, że dzisiaj Europa mierzy się z takim kryzysem.

Szydło przypomniała w tym kontekście kwestię gazociągu Nord Stream 2. "Trzeba podejmować ważne i odważne decyzje, i umieć sprzeciwić się większości, kiedy to jest potrzebne i kiedy to ma służyć obywatelom Europy. Trzeba czasami umieć powiedzieć +veto+ po to, żeby wzbudzić refleksję wśród większości" - skonstatowała.

Z Brukseli Artur Ciechanowicz