UE: Premier Morawiecki: na pewno będziemy mocno wspierać się z premier Włoch

Na pewno będziemy mocno wspierać się z premier Włoch Giorgią Meloni; tematem naszego spotkania był limit cen na gaz - to rozwiązanie, na którym zależy Włochom, które wspiera Polska, a z kolei Niemcy opierają się tu kompromisowi - powiedział premier Mateusz Morawiecki w Brukseli.

Szef rządu bierze w czwartek udział w szczycie unijnych przywódców. Podczas briefingu prasowego został zapytany o spotkanie przed posiedzeniem Rady Europejskiej z premierem Czech Petrem Fialą oraz premier Włoch Giorgią Meloni - liderami, których ugrupowania, podobnie jak PiS, znajdują się w europejskim ugrupowaniu EKR (Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy).

"Dzisiejsze spotkanie było pierwszym w takim gronie, ponieważ po raz pierwszy na Radzie Europejskiej jest pani premier Giorgia Meloni. Od razu widać było, że mamy ogromną spójność, jest między nami przyjaźń i na pewno będziemy siebie mocno wspierać" - podkreślił Morawiecki. Jak dodał, tematem spotkania liderów był limit cen na gaz. "To, na czym bardzo zależy Włochom, to, co Polska wspiera od pół roku, a z kolei Niemcy opierają się tutaj przed wypracowaniem kompromisowego rozwiązania" - wskazał premier.

Morawiecki został również spytany o debatowane na szczycie rozwiązania związane z ochroną europejskiego przemysłu i wątpliwości, czy ewentualne rozwiązanie tej kwestii nie wesprze jedynie najsilniejszych państw UE.

Premier zapowiedział, że Polska zajmie w tej sprawie "konstruktywne stanowisko". "Dostrzegamy również to, że ten słynny amerykański +Inflation Reduction Act+ czy regulacje chińskie prowadzą do wysysania przemysłu europejskiego; my opowiadamy się za tym, aby wyrównywać warunki dla przemysłu - chociażby motoryzacyjnego - w Europie, w porównaniu zwłaszcza do USA i Chin. Oczywiście, do innych obszarów też, ale to są te dwa najważniejsze, z którymi konkurujemy jako Europa" - powiedział Morawiecki.

"Będziemy starać się szukać wspólnego mianownika, aby z jednej strony nie groziło nam wspieranie swoich i tylko swoich firm przez najsilniejsze państwa UE; z drugiej strony musimy odpowiedzieć na działanie amerykańskie i chińskie" - wskazał premier.