UE: Premier Morawiecki przybył do Brukseli, gdzie m.in. weźmie udział szczycie unijnym

Premier Mateusz Morawiecki przybył w środę po południu do Brukseli, gdzie weźmie udział w szczycie Unii Europejskiej z państwami Stowarzyszenia Narodów Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN), a w czwartek będzie uczestniczył w formalnym posiedzeniu Rady Europejskiej.

Jak przekazał w komunikacie rzecznik rządu Piotr Müller, szczyt ASEM (Azja-Europa) to spotkanie państw członkowskich UE, Komisji Europejskiej i członków ASEAN. Są to cykliczne spotkania, które odbywają się co dwa lata, a pierwsze miało miejsce w Bangkoku 1-2 marca 1996 roku.

"Dialog na szczycie państw członkowskich jest prowadzony na zasadach równoprawnego partnerstwa i obejmuje trzy grupy zagadnień: kwestie polityczne, ekonomiczno-finansowe i kulturalno-intelektualne" - wskazał Müller.

Czwartkowy szczyt unijny natomiast będzie poświęcony konsekwencjom rosyjskiej agresji na Ukrainę, bieżącej sytuacji na rynku energii, bezpieczeństwu oraz obronności.

Jak podkreślił w komunikacie rzecznik rządu, agresja Rosji na Ukrainę pozostaje w centrum dyskusji przywódców. Dodał, że Rada Europejska omówi dalsze wsparcie UE dla Ukrainy we wszystkich jego wymiarach.

"Polska podkreśla konieczność zwiększenia skali unijnej pomocy, zwłaszcza humanitarnej i w zakresie odbudowy infrastruktury krytycznej Ukrainy" - podkreślił Müller.

Wskazał, że "Polska z satysfakcją przyjęła wiadomość o tym, że Rada Unii Europejskiej uzgodniła pakiet legislacyjny, który umożliwi UE udzielanie Ukrainie pomocy finansowej w wysokości 18 mld euro w 2023 roku".

"Liczymy na to, że ten pakiet pomocy zostanie jak najszybciej przyjęty. Zabiegamy też o zwiększenie presji na Rosję poprzez przyjęcie nowego pakietu sankcji jeszcze przed najbliższą Radą Europejską" - zaznaczył.

Według Müllera liderzy unijnych państw będą kontynuować dyskusję na temat bieżącej sytuacji na rynku energetycznym oraz jej wpływu na gospodarkę. "Rada Europejska dokona podsumowania wdrażania swoich wytycznych z października 2022 roku w zakresie reform unijnego rynku energii" - podał.

"Polska wskazuje na odpowiedzialność Rosji za obecny kryzys energetyczny i ekonomiczny" - podkreślił. "Widzimy potrzebę dalszych sankcji w sektorze energii. Uważamy ponadto, że jednym z wniosków, które Unia Europejska powinna wyciągnąć z kryzysu cen energii, jest rezygnacja z nakładania dodatkowych obciążeń finansowych na gospodarstwa domowe w zakresie kosztów ogrzewania oraz transportu" - dodał.

Rzecznik rządu poinformował, że Rada Europejska podsumuje wdrażanie wcześniejszych wytycznych, zwłaszcza w zakresie bezpieczeństwa i dalszego rozwoju zdolności obronnych.

"Polska podkreśla, że w obecnej sytuacji priorytetem jest wzmacnianie więzi transatlantyckiej oraz rozwój strategicznego partnerstwa Unii z NATO" - zaznaczył. Jak dodał, UE powinna wspierać wszelkie działania państw członkowskich, które służą rozwojowi i odtworzeniu ich zdolności bojowych, w tym również zakupów uzbrojenia dokonywanych indywidualnie. "Pożądaną formą wsparcia ze strony UE byłoby elastyczniejsze stosowanie reguły wydatkowej UE odnośnie do wzrostu deficytu budżetowego, jeżeli wynika on ze zwiększonych inwestycji obronnych" - wskazał Müller.

Według Müllera, rozmowy będą dotyczyć również współpracy z państwami południowego sąsiedztwa, a politycy odniosą się również do postępów procesu rozszerzenia, w tym zwłaszcza do sytuacji Bałkanów Zachodnich.

"Polsce zależy na utrzymaniu wysokiej dynamiki polityki rozszerzenia, zarówno w odniesieniu do państw Bałkanów Zachodnich, jak i partnerów wschodnich. Rada Europejska powinna docenić wysiłki Ukrainy, a także Mołdawii i Gruzji na rzecz spełnienia priorytetowych reform, zachęcić do dalszych działań i zobowiązać się do wsparcia na tej drodze" - podkreślił rzecznik rządu.

Z Brukseli Grzegorz Bruszewski