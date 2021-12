UE: W Danii i Portugali najwięcej zaszczepionych przeciwko COVID-19, Polska na jednym z ostatnich miejsc

Według najnowszych danych Komisji Europejskiej, najwięcej osób w pełni zaszczepionych przeciwko COVID-19 w UE jest w Danii i Portugali (ponad 80 proc.). Polska z prawie 55 proc. zaszczepionych jest na jednym z ostatnich miejsc.

W całej Unii Europejskiej średnio w pełni zaszczepionych (dwoma dawkami) jest 67 proc. populacji (dane z 10 grudnia 2021 r.). Wciąż są jednak duże różnice między poszczególnymi krajami. Najwięcej zaszczepionych przeciwko COVID-19 jest w Danii (82 proc. populacji), Portugali (81,9 proc.) i na Malcie (81,8 proc.). Na kolejnych miejscach są Irlandia (76,7 proc.), Belgia (75,7 proc.) oraz Hiszpania 74,2 proc.).

Najmniej zaszczepionych przeciwko COVID-19 jest w Bułgarii (26,2 proc.), Rumunii (39 proc., Słowacji (46,6 proc.) i Chorwacji (49 proc.). Polska jest na piątym miejscu od końca z 54,4 proc. osób zaszczepionych. W innych krajach odsetek zaszczepionych jest znacznie większy. We Włoszech zaszczepiło się 73,5 proc. ludności, we Francji - 70,8 proc., a w Niemczech - 69 proc.

Z danych Komisji Europejskiej wynika, że zwiększa się odsetek Europejczyków zaszczepionych trzema dawkami. W Austrii i na Węgrzech dodatkową dawką przeciwko COVID-19 przyjęło ponad 30 proc. populacji. W innych krajach EU trzecią dawkę otrzymało od kilku do około 20 proc. ludności.

Eksperci zachęcają do szczepienia przeciwko COVID-19 kobiety w ciąży. Według danych brytyjskiego systemu nadzoru położniczego (Obstetric Surveillance System), od maja do października 2021 r. aż 1436 kobiet w ciąży trafiło do szpitala z chorobą COVID-19, wśród których tylko 4 proc. było zaszczepionych. Odnotowano 17 zgonów kobiet i 4 zgony noworodków z powodu tej choroby. "Szczepienie w ciąży jest bezpieczne!" - przekonuje na Twitterze dr Paweł Grzesiowski, ekspert ds. COVID-19 Naczelnej Rady Lekarskiej.