UG apeluje do MKOl w sprawie niedopuszczenia sportowców z Rosji i Białorusi do Igrzysk Olimpijskich

Senat Uniwersytetu Gdańskiego zwrócił się z apelem do przewodniczącego Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego w sprawie niedopuszczenia sportowców z Rosji oraz Białorusi do udziału w XXXIII Letnich Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu w 2024 roku.

"Wierząc w to, że sport powinien łączyć ludzi dobrej woli, którzy wyrzekają się przemocy oraz sprzeciwiają się gwałtom i wojnom, składamy na Pańskie ręce apel Senatu Uniwersytetu Gdańskiego w sprawie niedopuszczenia sportowców z Rosji oraz Białorusi do udziału w XXXIII Letnich Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu w 2024 roku" - napisał w piśmie przewodnim rektor UG prof. Piotr Stepnowski.

O uchwale pn. "Apel do Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego w sprawie niedopuszczenia sportowców z Rosji oraz Białorusi do udziału w XXXIII Letnich Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu w 2024", która została przegłosowana przez Senat UG i wysłana przewodniczącemu MKOl dr Thomasowi Bachowi, władze uczelni poinformowały we wtorek.

W jej treści (dostępnej na stronie internetowej uczelni) można przeczytać, że rektor UG argumentując prośbę o niedopuszczenie agresora do XXXIII Letnich Igrzyskach Olimpijskich powołał się na wartości jakimi kieruje się wspólnota uczelni, tj. wolność, solidarność i pokój.

W uchwale napisano również, że przez Rosję i Białoruś agresywna, militarna napaść, pozbawiła ukraińskich sportowców nie tylko możliwości przygotowań do Olimpiady, ale w okrutny sposób zniszczyła ich kraj, rodziny, a nierzadko pozbawiła życia samych sportowców. Wskazano, że jest to do głębi sprzeczne z ideą i duchem olimpizmu.

Uczelnia w 2019 roku uhonorowała zasługi przewodniczącego MKOl dra Thomasa Bacha nadając mu godność akademicką - Doktora Honoris Causa Uniwersytetu Gdańskiego "za wkład w rozwój międzynarodowego ruchu olimpijskiego oraz działanie na rzecz praw człowieka i pokoju na świecie".

"Tym bardziej nie mogliśmy więc nie wyrazić naszego protestu wobec decyzji władz MKOl" - zaznaczył cytowany na stronie rektor uczelni prof. Piotr Stepnowski.

Dodał, że społeczność akademicka Uniwersytetu Gdańskiego aktywnie wspiera naukowców, studentów, uchodźców z Ukrainy od pierwszych dni wojny.

MKOl w opublikowanym pod koniec stycznia komunikacie zapowiedział, że będzie dążył do dopuszczenia zawodników z Rosji i Białorusi do przyszłorocznych igrzysk, ale jako "neutralnych" sportowców i wyłącznie tych, którzy nie popierają działań prezydenta Władimira Putina. Rządy 34 krajów, w tym Polski, domagają się od MKOl ponownego rozważenia tej kwestii, a także wyjaśnienia, w jaki sposób można byłoby upewnić się, że taka neutralność będzie przez wszystkich respektowana.

