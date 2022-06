Ujazdowski: deklaracje o odrzuceniu poprawek Senatu do ustawy o SN sprzeczne z interesem publicznym

Deklaracje o odrzuceniu poprawek Senatu do nowelizacji ustawy o SN uważamy za sprzeczne z interesem publicznym i dobrem RP; liczymy, że w najbliższych godzinach dojdzie do zmiany stanowiska - oświadczył w środę senator Kazimierz Michał Ujazdowski (KP-PSL).

W czwartek po południu Sejm będzie głosował nad poprawkami Senatu do nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym. Według szefa sejmowej komisji sprawiedliwości Marka Asta, stanowisko klubu PiS do większości tych poprawek jest negatywne.

"Propozycje Senatu do ustawy likwidującej Izbę Dyscyplinarną SN mają na celu przeprowadzenie rzeczywistej naprawy szkód wyrządzonych polskiemu wymiarowi sprawiedliwości i przywrócenie respektu dla polskiej konstytucji, danie obywatelom gwarancji niezależnego sądownictwa" - podkreślił Ujazdowski, który w Sejmie reprezentuje Senat w pracach nad ustawą o SN, podczas konferencji prasowej.

"Likwidujemy Izbę Dyscyplinarną w sposób jednoznaczny i autentyczny, to znaczy, że jej członkowie wracają na dawne stanowiska, nie są i nie będą powoływani w skład SN" - mówił Ujazdowski odnosząc się do poprawek Senatu. "W skład nowej Izby Odpowiedzialności Zawodowej wybrani będą tylko sędziowie o długim stażu - 7 letnim stażu w SN, co oznacza, że sędziowie wyłonieni udziałem neo-KRS nie będą zasiadać w Sądzie Dyscyplinarnym" - podkreślił senator.

Jak dodał, w propozycjach senackich zadbano o to, "żeby sędziowie skrzywdzeni wrócili do zawodu nie na zasadzie łaski, rozpatrzenia ich wniosków, tylko na gruncie przepisów prawa".

Według Ujazdowskiego, w przypadku stanowiska Senatu, "mamy do czynienia z autentyczną i jednoznaczną likwidacją Izby Dyscyplinarnej, która nie miała przymiotu sądu". "Działamy zgodnie z polską konstytucją i w imię dobra obywateli, i dajemy gwarancję rozwiązania sporu z UE" - zapewnił senator.

"Liczymy na trzeźwość i działanie dla dobra publicznego większości sejmowej. Znamy deklarację o odrzuceniu poprawek Senatu, uważamy je za sprzeczne z interesem publicznym, sprzecznie z dobrem Rzeczypospolitej, sprzeczne z oczekiwaniami obywateli na niezależne i sprawne sądownictwo. Ale liczymy, że w najbliższych godzinach dojdzie do zmiany stanowiska, choćby częściowej, na to, że trzeźwość i dobro publiczne zwycięży. Z taką ideą idziemy na komisję sejmowa, argumentując za przyjęciem poprawek Senatu" - oświadczył Ujazdowski.

Poseł Krzysztof Paszyk, który reprezentuje klub KP-PSL w sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, wyraził "wdzięczność senatorom Koalicji Polskiej, wszystkich senatorom, którzy wykazali się głosując nad poprawkami i ustawą o Sądzie Najwyższym w Senacie wyjątkowo racjonalnie i wyjątkowo przemyślanie". Jak ocenił, "to jest bardzo dobry casus i pewien wyłom w dotychczasowej praktyce".

Paszyk zaapelował do posłanek i posłów Zjednoczonej Prawicy, "żeby zachowali się przyzwoicie". "Dzisiaj widać jak na dłoni, jak ta blisko 1,5-roczna praktyka, kluczenie, unikanie spraw, które dzisiaj przed nami, do czego doprowadzają". W tym kontekście ocenił, że dzisiaj Polska i wymiar sprawiedliwości są "w bardzo trudnym położeniu".

Poseł dodał, że poprawki Senatu dają "możliwość realnego kroku ku naprawieniu funkcjonowania Sądu Najwyższego i instytucji z nim powiązanych". "To jest niezwykle ważne. Jeszcze jest czas dzisiaj do posiedzenia Komisji, do jutrzejszego głosowania poprawek senackich w Sejmie, bo ono tak de facto przesądzi o tym, jak dalsze losy zmian w wymiarze sprawiedliwości będą wyglądać. Czy to będzie tylko pudrowanie rzeczywistości, udawanie, że się coś zrobiło, czy tez krok w dobrą stronę" - mówił Paszyk.

Jak zaznaczył, klub KP-PSL liczy na "krok w dobrą stronę". "Senatorowie PiS-u pokazali, że mogą wznieść się poza jakieś wytyczne partyjne, ponad jakieś uprzedzenia i poprzeć to, co na stole zostało dobrze przygotowane" - powiedział poseł. "Liczymy, że również ten przykład z Senatu popłynie podczas dzisiejszego spotkania Komisji, a także w trakcie jutrzejszego głosowania" - powiedział Paszyk.

Ujazdowski dodał, że "to nie jest spór o suwerenność Polski". "To jest spór między zawziętością ministra Ziobry, chcącego sprawować pełną kontrolę polityczną nad sądownictwem, a dobrem RP i dobrem polskich obywateli, prawem do dobrego i niezależnego sądu. To jest spór między zawziętością polityka, który szantażuje cały obóz rządzący, a dobrem Rzeczypospolitej. Apelujemy o to, żeby wybrać dobro Rzeczypospolitej" - oświadczył senator.

Pytany, co jego zdaniem się wydarzy, jeśli poprawki Senatu zostaną odrzucone, Ujazdowski odparł: "Myślę, że po pierwsze - w odniesieniu do sytuacji wewnętrznej - będzie się pogłębiał kryzys sądownictwa, dlatego że +trzymanie sądownictwa za twarz+ pogłębia wyłącznie jego niefunkcjonalność, za którą płacą polscy obywatele". "Po drugie, jest ryzyko przeciągania się sporu z UE. Ja nie jestem w stanie powiedzieć, jakie będzie ostateczne KE, ale to nasze poprawki dają gwarancję zakończenie tego sporu" - ocenił.

"Jarosław Kaczyński ze Zbigniewem Ziobro ciągną nas na ryzyko kontynuowania sporu z UE kosztem polskiego podatnika i kosztem polskiej gospodarki" - dodał.