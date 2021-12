Ukazał się anglojęzyczny podręcznik akademicki o historii Auschwitz

Ukazał się angielskojęzyczny podręcznik akademicki poświęcony historii niemieckiego obozu Auschwitz. To efekt projektu realizowanego przez Fundację Pamięci Ofiar Auschwitz-Birkenau, Miejsce Pamięci Auschwitz oraz University of British Columbia z Vancouver – podało Muzeum.

Oświęcimska placówka zakomunikowała, że w podręczniku "Auschwitz: History, Place and People. An Academic Guide to the Camp Complex" znajduje się kilkanaście artykułów autorstwa historyków centrum badań, wydawnictwa i projektów edukacyjnych Muzeum Auschwitz, a także pracowników naukowych UBC. "Dotyczą one najważniejszych zagadnień z zakresu historii niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz, jak i współczesnych wyzwań pamięci o Auschwitz" - głosi komunikat.

Prof. Bożena Karwowska z UBC napisała we wstępie:, że "książka skupia się na historii, ludziach i miejscu". "Przedstawia badania przeprowadzone na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci przez historyków Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau, jednocześnie pokazując wagę nowych badań historycznych" - podkreśliła.

Zdaniem dyrektora Międzynarodowego Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście w Muzeum Andrzeja Kacorzyka, projekt pod nazwą "Witnessing Auschwitz. Living here" jest z jednej strony wynikiem wieloletniej współpracy placówki z uniwersytetem w Vancouver, a z drugiej strony wyrazem doskonałej współpracy badaczy i edukatorów Miejsca Pamięci z nauczycielami akademickimi i studentami z UBC. "Powstałe w ramach projektu podręcznik i strona internetowa będą, moim zdaniem, stanowiły odpowiednie źródło wiedzy o Auschwitz dostosowane do potrzeb odbiorców z krajów Ameryki Północnej i innych państw anglojęzycznych" - powiedział.

"Przesłanie książki wykracza poza dostarczanie odbiorcom faktów historycznych. Sprzyja obywatelskiemu zaangażowaniu w tematykę Holokaustu i jego szerszych implikacji. Wszakże dla wielu Auschwitz stanowi nie tylko pomnik i symbol, ale także punkt odniesienie dla innych ludobójstw" - napisała w recenzji książki prof. Grażyna J. Kozaczka, była Prezydent Polsko-Amerykańskiego Towarzystwa Historycznego.

Paweł Sawicki z biura prasowego Muzeum podał, że wśród poruszonych w publikacji tematów są m.in. zasady nazistowskiej polityki rasowej w okupowanej Polsce, polscy więźniowie polityczni w Auschwitz, rola obozu w zagładzie Żydów, los sowieckich jeńców wojennych, obozowa załoga SS, wykorzystanie siły roboczej i ekspansja systemu obozowego Auschwitz, czy też grabież mienia żydowskiego.

"Oprócz tematów historycznych, w książce znaleźć można artykuły dotyczące m.in. wagi nowych badań historycznych na temat Auschwitz, kwestii rozpowszechniania świadectw ocalałych w badaniach na temat historii oraz filozofii edukacyjnej MCEAH" - wskazał Sawicki.

Publikacji, przygotowanej w formie papierowej oraz w formie e-booka, towarzyszy strona internetowa: https://auschwitzacademicguide.arts.ubc.ca/, na której zamieszczone zostały dodatkowe materiały edukacyjne z zakresu historii Auschwitz opracowane w większości przez studentów UBC. Współpracowali oni z historykami i edukatorami Miejsca Pamięci Auschwitz podczas seminariów "Witnessing Auschwitz" organizowanych przez wiele lat przez MCEAH we współpracy z UBC.

Projekt "Witnessing Auschwitz. Living here" został w całości sfinansowany przez polskie MSZ.

Niemcy założyli obóz Auschwitz w 1940 r., aby więzić w nim Polaków. Auschwitz II-Birkenau powstał dwa lata później. Stał się miejscem zagłady Żydów. W kompleksie obozowym funkcjonowała sieć podobozów. W Auschwitz Niemcy zgładzili co najmniej 1,1 mln ludzi, głównie Żydów. Spośród ok. 140-150 tys. deportowanych do obozu Polaków śmierć poniosła niemal połowa. W Auschwitz ginęli także Romowie, jeńcy sowieccy i osoby innej narodowości.

W 1947 r. na terenie byłych obozów Auschwitz I i Auschwitz II-Birkenau powstało muzeum. Były obóz w 1979 r. został wpisany, jako jedyny tego typu obiekt, na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.