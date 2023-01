Ukraina: 3 mężczyźni skazani za walkę po stronie Rosji

O kolejnych skazanych na kary więzienia bojownikach, którzy uczestniczyli w wojnie przeciwko Ukrainie powiadomiła w sobotę Służba Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU).

Wymierzono im kary pozbawienia wolności od 10 do 15 lat.

Mężczyźni walczyli w różnych formacjach zbrojnych po stronie Rosji na wschodzie i południu Ukrainy po rozpoczęciu prowadzonej na pełną skalę inwazji rosyjskiej w lutym 2022 r. i "aktywnie uczestniczyli w szturmach na ukraińskie miejscowości" - poinformowała SBU w komunikacie (https://t.me/SBUkr/6728).

Bojownicy trafili do niewoli w ubiegłym roku podczas ukraińskiej kontrofensywy.

"Wśród skazanych jest mężczyzna, który jeszcze w 2015 r. przybył do czasowo okupowanego Doniecka i dołączył do terrorystycznego zgrupowania Wostok" - przekazała SBU. Po 24 lutego 2022 r. uczestniczył on w walkach w obwodzie donieckim Ukrainy w rejonie Piskow.

Drugi mężczyzna walczył na Zaporożu, był dowódcą pododdziału w ramach tzw. "ludowej milicji DRL", nielegalnej formacji utworzonej w okupowanym Donbasie pod kontrolą Rosji. Trzeci ze skazanych zajmował się remontowaniem i obsługą sprzętu wojskowego w formacjach zbrojnych kontrolowanych przez Rosję "separatystów".

Wszyscy trzej zostali skazani za zamach na integralność terytorialną i suwerenność Ukrainy, udział w organizacji terrorystycznej, walkę w nielegalnych formacjach zbrojnych. Jeden z nich - także za zdradę stanu.

jkl/ adj/