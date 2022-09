Ukraina: Aktywista: wsparcie ukraińskiego społeczeństwa motywuje do obrony kraju

„Gdyby armia ukraińska nie odczuła takiego wsparcia ze strony ukraińskiego społeczeństwa, nie wiem skąd miałaby dodatkową motywację do chwytania za broń i obrony kraju” – powiedział Serhija Prytuła w wywiadzie dla PAP.PL. Prytuła zainicjował projekt Ludowy Bayraktar, zbierania pieniędzy na tureckie drony. Teraz zbiera na remont rosyjskich czołgów.

W czerwcu na urodziny znanego prezentera telewizyjnego Serhija Prytuły rozpoczął się projekt Ludowy Bayraktar. Jego celem było zebranie 500 mln hrywien (ok. 12 mln dolarów) na zakup trzech Bayraktarów w ciągu 7 dni. Jednak dwa dni później okazało się, że łączna kwota zebranych środków wyniosła 600 mln hrywien (ok. 14,4 mln USD). Producent dronów Baykar zdecydował podarować trzy Bayraktary za darmo, a zebrane wcześniej pieniądze Fundacja Serhija Prytuły przeznaczyła na zakup satelity ICEYE.

W wywiadzie poniżej Prytuła opowiada o olbrzymim wsparciu, jakiego Fundacja doświadcza od ukraińskiego społeczeństwa, a także o problemach z jakimi się mierzą.

PAP.PL: Skąd pomysł, by kupić satelitę?

Serhij Prytuła: Idea pozyskania satelity, to pomysł wojska. Samodzielnie nie rozporządzamy pieniędzmi, które ludzie wpłacają na nasz fundusz. Chcemy realizować potrzeby wojska. Dlatego poszliśmy na konsultacje z Ministerstwem Obrony Ukrainy. Zakup satelity był to bardzo trudny projekt. Kosztowało to dużo sił, nerwów i zdrowia. Ale jesteśmy zadowoleni z wyniku. Jednak tak spektakularne projekty jak ten, to tylko mała część tego, co robimy. Codzienna rutyna zabezpieczenia żołnierzy jest nie mniej ważna, niż tak duże projekty. Codziennie coś się dzieje. W ciągu sześciu miesięcy wydaliśmy prawie 2,2 mld hrywien (ok. 60 mld) na zakupy dla wojska na rzeczy codziennego użytku, jak np. apteczki taktyczne. Stworzyliśmy też dużą grupę instruktorów, którzy uczą ludzi umiejętności medycyny taktycznej.

PAP.PL: Dziś pomagacie też w dostarczaniu domów modułowych ludziom, którzy w wyniku wojny stracili swoje domy. Są z tym jakieś problemy?

Serhij Prytuła: Projekt nie jest tak szybki w realizacji, jak bym chciał. Ponieważ sytuacja gospodarcza w kraju jest niezwykle trudna. Jesteśmy w trakcie rozmów z międzynarodowymi organizacjami, darczyńcami, ambasadami różnych krajów na Ukrainie. Nam zależy na tym, by nie tworzyć miast modułowych gdzieś na zachodzie lub w centrum Ukrainy, co wiąże się z koniecznością przesiedlania ludności, ale by stawiać domy modułowe tam, gdzie mieszkają poszkodowane osoby, czyli w ich miejscu zamieszkania. To ważne, bo ci ludzie pozostaną wtedy w swojej wspólnocie terytorialnej i będą tam nadal pracować. Bo jeśli ludzie zaczną opuszczać swoje miejsca zamieszkania, to jedna czy druga społeczność lokalna zostaje wtedy bez pracowników. A to źle wpływa na gospodarkę.

PAP.PL: Dziś sondaże pokazują, że większość Ukraińców, którzy wyemigrowali z kraju, planują po zakończeniu wojny powrót. Czy przedłużanie się wojny może spowodować, że część z nich zmieni swoje plany?

Serhij Prytuła: Zdaję sobie sprawę, że im dłużej trwa wojna, tym więcej ludzi nie wróci na Ukrainę. Bo kiedy ludzie już tworzą ogniska domowe, osiedlają się w jakimś mieście, znajdują pracę, dzieci uczą się języka, mają przyjaciół, to trudniej będzie to porzucić. Ludzie asymilują się. Dlatego bardzo ważne jest, żeby władze po wojnie miały jakiś pomysł, by zmotywować ludzi do powrotu do domu.

PAP.PL: Ukraińcy dziś są bardzo zintegrowani. Choć dobrze wiemy, że w przeszłości mieli wiele powodów do kłótni i czasem nawet nienawiści. Czy Ukraina będzie w stanie zachować te jedność po wojnie?

Serhij Prytuła: Ukraińcy od czasu do czasu lubią się ze sobą kłócić. Wystarczy wejść na Facebooka, czy posłuchać ludzi na przystanku. Jednak dziś ważniejszy od tego wszystkiego jest wspólny wróg. Oznacza to, że nawet ci ludzie, którzy kiedyś popierali prorosyjskie partie, służalcze wobec Moskwy, teraz rozumieją, że Rosja to terytorium zła i nie należy się od niej spodziewać niczego dobrego. Dziś w narodzie panuje takie przekonanie, że kiedy wojna się skończy, wszystko zaczniemy od nowa. Zresetujemy się. Zniknie nepotyzm, korupcja, nadużycia. Ale trzeba zdać sobie sprawę z tego, że staniemy przed ogromnymi wyzwaniami, związanymi z tym, że społeczeństwo jest bardzo straumatyzowane, że mamy kryzys demograficzny, że będziemy mieli więcej emerytów niż dzieci. I to są wszystkie rzeczy, nad którymi trzeba popracować już teraz. Szczerze mówiąc, nie widzę nikogo, kto by się tym zbytnio przejmował, ponieważ istnieją znacznie pilniejsze teraz sprawy. Ale te problemy kiedyś przyjdą. Pytanie, jak poradzą sobie z tym elity. To od nich w dużej mierze zależy, czy Ukraińcy będą nadal zjednoczeni.

PAP.PL: Dziś świat was podziwia za tę jedność, którą widać choćby poprzez najróżniejsze ruchy wolontariackie.

Serhij Prytuła: Historia wolontariatu jest zakorzeniona w naszych genach. Przejawia się to przez słowiański obyczaj "tołoka", który bolszewicy i komuniści próbowali wykorzenić z narodu ukraińskiego, z naszej pamięci historycznej, z naszych tradycji. Ale pamiętam, jak mój ojciec opowiadał, gdy jego siostra wyszła za mąż, to zaraz po ślubie zebrała się cała wieś, żeby zbudować im dom. Ktoś mieszał cement, ktoś nosił cegły, ktoś przynosił wodę. Cała wieś zbudowała im za darmo dom. Żeby im podziękować, młodzi zorganizowali wieczorem poczęstunek. Tak samo jest tutaj. Gdyby armia ukraińska nie odczuła takiego wsparcia ze strony całego społeczeństwa, nie wiem, skąd miałaby dodatkową motywację do chwytania za broń i obrony kraju. To kwestia przetrwania narodu i państwa.

Tekst na portalu PAP.PL: https://www.pap.pl/aktualnosci/news%2C1426020%2Cdzieki-nim-ukrainskie-wojsko-dostalo-bayraktary-i-satelite-teraz-zbieraja

Z Kijowa Iryna Hirnyk