Ukraina: Alarm lotniczy na całym terytorium kraju

Na całym terytorium Ukrainy ogłoszono alarm lotniczy w związku ze startem myśliwca MiG-31K, który jest nośnikiem hipersonicznych pocisków rakietowych Kindżał, poinformował Ukrinform na podstawie komunikatu Sił Powietrznych Ukrainy.

"Zarejestrowano start myśliwca MiG-31K Sił Powietrznych Rosji z lotniska Sawaslejka w obwodzie niżnonowogrodzkim", poinformowały w Telegramie Siły Powietrzne Ukrainy.

Kindżał to wystrzeliwany z powietrza pocisk balistyczny zdolny do przenoszenia głowic nuklearnych lub konwencjonalnych o zasięgu od 1500 do 2000 km, przenoszący ładunek o masie 480 kg.

Pocisk może lecieć z 10-krotnością prędkości dźwięku i jest jedną z sześciu broni "nowej generacji" zaprezentowanych przez Rosję w 2018 roku.