Ataki na Odessę to próba izolacji Ukrainy i szantażowanie Zachodu, by zmusić go do przyjęcia "zbożowego ultimatum" Putina – uważa sekretarz ukraińskiej rady bezpieczeństwa i obrony Ołeksij Daniłow.

Szef MSZ Dmytro Kułeba zaapelował o potępienie Rosji za zbrodnię wojenną.

Główny cel ataków rakietowych na Odessę i jej region to próba całkowitego odizolowania Ukrainy od Morza Czarnego, a także zastraszanie Zachodu i blokowanie działań na rzecz wznowienia "korytarza zbożowego" - ocenił Ołeksij Daniłow.

Zniszczenie ukraińskiej infrastruktury, która zapewniała działanie korytarza zbożowego ma uzależnić świat od rosyjskiego zboża

"Według kremlowskiego scenariusza ma powstać sztuczne zagrożenie głodem przede wszystkim dla krajów Afryki, zwiększenie poziomu zagrożenia migracją dla Europy" - napisał Daniłow na Facebooku w niedzielę.

"Zniszczenie ukraińskiej infrastruktury, która zapewniała działanie korytarza zbożowego ma uzależnić świat od rosyjskiego zboża, ich logistyki i możliwości. Plan to rzucenie świata na kolana i uczynienie z Rosji unikalnego światowego dostawcy zboża" - ocenił.

Według Daniłowa poprzez szantaż Rosjanie chcą "zmusić Zachód do rozmów i do przyjęcia putinowskiego ultimatum zbożowego - wznowienia eksportu amoniaku, zdjęcia sankcji i innych ograniczeń".

Mocne słowa: "Rosyjskie rakiety zabijają ludzi i burzą zabytki Odessy"

Jak zaznaczył Daniłow, Ukraina zna te plany i będzie odpowiednio reagować, a przede wszystkim "w pełnym zakresie odpowie na zabójstwa i zniszczenia", a społeczność międzynarodowa powinna zająć twarde stanowisko, wznowić funkcjonowanie korytarza zbożowego z międzynarodowymi gwarancjami bezpieczeństwa.https://www.facebook.com/danilov.oleksiy?locale=ru_RU

Minister spraw zagranicznych Dmytro Kułeba zaapelował z kolei do społeczności międzynarodowej o potępienie rosyjskiej "barbarzyńskiej zbrodni wojennej".

"Rosyjskie rakiety zabijają ludzi i burzą zabytki Odessy, będące na liście światowego dziedzictwa UNESCO. Największy w historii atak na duży port, kluczowy dla światowego bezpieczeństwa żywnościowego, jest atakiem na całą społeczność międzynarodową" - napisał Kułeba na Twitterze.

https://twitter.com/DmytroKuleba/status/1682984747453104128

W nocy z soboty na niedzielę Rosja znowu zaatakowała Odessę i obwód rakietami, dokonując zniszczeń infrastruktury i uderzając w cywilów - jedna osoba zginęła, ponad 20 zostało rannych. To piąty atak rakietowy na ten region w mijającym tygodniu.