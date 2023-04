Ukraina: Doradca prezydenta po rosyjskich atakach na Humań i Dniepr: to nie wspomnienia o nazistach, lecz nasza rzeczywistość

Nie, to nie są wspomnienia o nazistach, lecz rzeczywistość Ukraińców mordowanych przez Rosjan - napisał w piątek na Twitterze doradca prezydenta Ukrainy Mychajło Podolak, odnosząc się do nocnych ataków rakietowych wroga na osiedla mieszkaniowe w Humaniu i Dnieprze. Zginęło w nich co najmniej 12 osób, w tym troje dzieci.

"Godzina piąta rano (szósta w Polsce - PAP), Humań. Dokonany z premedytacją ostrzał wielopiętrowych budynków mieszkalnych, w których spokojnie spały rodziny z dziećmi. (...) To nie są metody +drugiej armii świata+, ale szalonego ugrupowania terrorystycznego +Federacja Rosyjska+" - ocenił Podolak (https://tinyurl.com/9syp952s).

W piątek nad ranem rosyjskie wojska przeprowadziły atak rakietowy na cele cywilne na Ukrainie. Według najnowszych doniesień przekazywanych przez władze w Kijowie, a także administracje ukraińskich miast i regionów, zginęło co najmniej 12 osób, w tym 10 w Humaniu w centralnej części kraju.

Wśród ofiar śmiertelnych jest co najmniej troje dzieci z Humania i Dniepra. W drugim z tych miast pocisk zabił trzyletnią dziewczynkę i młodą kobietę, prawdopodobnie matkę dziecka.

Naczelny dowódca ukraińskich sił zbrojnych generał Wałerij Załużny poinformował, że obrona przeciwlotnicza zniszczyła 21 spośród 23 rakiet manewrujących, odpalonych przez wojska rosyjskie z bombowców strategicznych operujących w rejonie Morza Kaspijskiego.

"Każdy taki atak, każde zło wyrządzone naszemu krajowi i jego mieszkańcom tylko przybliża terrorystyczne państwo do porażki i kary. Oni myślą, że jest odwrotnie, ale to nieprawda. Nie zapomnimy o żadnej zbrodni i nie pozwolimy żadnemu okupantowi uniknąć odpowiedzialności" - zadeklarował na Telegramie prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski (https://tinyurl.com/43z8cd37).