Ukraina: Ekspert: Rosja mogła zgromadzić zapasy rakiet, dlatego zintensyfikowała ostrzały

W ostatnim czasie Rosja znów prowadzi zmasowane ostrzały Ukrainy; może być to związane m.in. z tym, że siły rosyjskie "zgromadziły zapasy" pocisków po pewnej przerwie - podaje w poniedziałek ukraiński serwis RBK-Ukraina, powołując się na eksperta ds. lotnictwa Wałerija Romanenkę.

Powrót do prowadzenia przez rosyjską armię zmasowanych ataków może być spowodowany tym, że "dawno nie było ostrzałów, a produkcja rakiet w Rosji trwa" - podkreśla ekspert.

Może to też być związane z tym, że Rosjanie zwiększyli liczebność personelu, zaangażowanego w przygotowywanie rakiet do lotu - dodaje.

Romanenko zwraca uwagę, że rosyjskie wojsko zmieniło też charakter zastosowania pocisków. Podczas gdy wcześniej siły rosyjskie po atakach na miasta mówiły: "sami jesteście winni", "to nie my" itd., to obecnie określają te ostrzały jako "uderzenia odwetowe" - zauważa ekspert.