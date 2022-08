Ukraina: Hakerzy nadali w krymskiej telewizji fragment przemówienia Zełenskiego

Ukraińscy hakerzy włamali się do systemu telewizji na okupowanym przez Rosję Krymie i nadali film z fragmentem przemówienia prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego – poinformowała w sobotę na Twitterze organizacja społeczna Informacyjne Wojska Ukrainy.

Na początku krótkiego filmu umieszczono fragment wystąpienia Zełenskiego, w którym mówi on: "Niech każdy z rosyjskich okupantów, którzy zajęli drogą ziemię Krymu, pamięta: na tej ziemi nie zaznają spokoju".

Na filmie pokazano też patriotyczny klip do piosenki Tiny Karol "Ukraina - to ty", na którym widać m.in. puszczoną w powietrze na balonikach ukraińską flagę z godłem Tatarów krymskich. Na zakończenie ponownie pokazywany jest Zełenski, który mówi: "Krym to Ukraina! Chwała Ukrainie!" (https://tinyurl.com/49ut7a9u).

