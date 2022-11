Ukraina: Mer Lwowa: przywrócono dostawy wody w 70 proc., połowa miasta ma dostęp do prądu

We Lwowie przywrócono zaopatrzenie w wodę w 70 proc., a dostawy prądu w połowie - przekazał w środę po południu mer miasta Andrij Sadowy. Sadowy informował wcześniej, że w efekcie ostrzałów cały Lwów pozbawiony był prądu.

"Dostawy wody w mieście zostały przywrócone w 70 proc. W niektórych domach dostarczana jest tylko na pierwszych piętrach. Ale to potrwa tylko jakiś czas. Uruchamiamy miejskie elektrownie cieplne, pracujemy nad przywróceniem dostaw ciepła i ciepłej wody. Jeśli nie dojdzie do awarii, to przedszkola i szkoły będą jutro pracować w normalnym trybie" - napisał Sadowy na Telegramie (https://tinyurl.com/yc2se2n7).

Całe miasto jest bez światła - informował kilka godzin wcześniej Sadowy.

"Przypominam, że we Lwowie jest 18 punktów grzewczych. Tu można naładować telefony, ogrzać się, wypić gorącą herbatę lub kawę. Dziś działają one do późnego wieczora" - dodał mer.

W środę ministerstwo energetyki Ukrainy poinformowało, że większość mieszkańców kraju została pozbawiona dostaw prądu wskutek zmasowanego rosyjskiego ostrzału.

Dodano, że środowy ostrzał doprowadził do tymczasowego wstrzymania produkcji prądu we wszystkich elektrowniach atomowych, większości elektrowni cieplnych i wodnych. Uszkodzono też obiekty przesyłu energii.

Rosja od początku października atakuje infrastrukturę krytyczną Ukrainy za pomocą rakiet i dronów. W wyniku zmasowanych ataków, mniej więcej połowa systemu energetycznego Ukrainy została wyłączona z użytkowania. Ukraińscy operatorzy energetyczni zmuszani są do planowego wyłączania prądu w całym kraju.

Moskwa otwarcie przyznaje, że system energetyczny Ukrainy jest jednym z jej głównych celów. Zgodnie z konwencjami genewskimi atakowanie ważnej infrastruktury publicznej jest zbrodnią wojenną - przypomina portal Kyiv Independent.

Rzecznik MSZ Ukrainy Ołeh Nikołenko poinformował w środę, że o godz. 23 czasu kijowskiego (godz. 22 w Polsce) rozpocznie się posiedzenie Rady Bezpieczeństwa ONZ poświęcone zmasowanemu, środowemu atakowi rakietowemu Rosji na Ukrainę.