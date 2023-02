Premier: Polska przekazuje 4 pierwsze Leopardy, wkrótce kolejne

Jako pierwsze europejskie państwo przekazujemy cztery pierwsze polskie czołgi Leopard 2 A4. Przekażemy również wkrótce kolejne - zapowiedział w Kijowie premier Mateusz Morawiecki.

Dzisiaj chcę, jako pierwsze europejskie państwo, symboliczne przekazać tobie, Wołodymyrze cztery pierwsze polskie Leopardy 2 A4 - powiedział Mateusz Morawiecki.

Polska jest jednym z najważniejszych sojuszników Ukrainy, która udziela pomocy i dziękuję za to panu premierowi, dziękuję społeczeństwu polskiemu za to wsparcie - mówił prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

Dziesiąty pakiet sankcji UE jest zbyt miękki. Dzisiaj skieruję prośbę do szefowej Komisji Europejskiej o dodanie do niego kilku nazwisk rosyjskich propagandystów - powiedział Mateusz Morawiecki.

"Przyjechałem tu dziś nie tylko ze słowem wsparcia, ale również wiedząc, że trzeba na tę barbarzyńską agresję odpowiedzieć siłą" - mówił w Kijowie szef polskiego rządu i podkreślił, że Polska była tym krajem, które z sukcesem budowało koalicję na rzecz przekazania Ukrainie czołgów Leopard. "Dzisiaj także chce, jako pierwsze europejskie państwo, symboliczne przekazać tobie, Wołodymyrze cztery pierwsze polskie Leopardy 2 A4" - powiedział.

Jak zapewniał Morawiecki, czołgi Leopard "na pewno będą znakomicie stawały w waszym szyku na polu walki, będą się świetnie sprawdzały". "Przekażemy również wkrótce kolejne" - zapowiedział. "Nakłaniamy naszych partnerów z Unii Europejskiej, z NATO, żeby robili to samo" - dodał.

Zełenski: Polska jest jednym z najważniejszych sojuszników Ukrainy

Dzisiaj możemy poinformować o pierwszych czołgach, której otrzymaliśmy z Polski. Te czołgi są już na Ukrainie. Będą wzmacniać naszą obronę - poinformował prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

Prezydent Ukrainy podkreślił, że obecność Mateusza Morawieckiego w Kijowie to "bardzo potężny symbol jedności Ukrainy i Polski, naszej wspólnej niezłomności, naszej solidarności". "Polska była z nami jeszcze przed rozpoczęciem i po rozpoczęciu tej pełnoskalowej inwazji i będzie z nami - jestem pewien - do naszego wspólnego zwycięstwa" - oświadczył.

"Polska jest jednym z najważniejszych sojuszników Ukrainy, która udziela pomocy i dziękuję za to panu premierowi, dziękuję społeczeństwu polskiemu za to wsparcie" - mówił Zełenski. "Liderzy zawsze mogą to robić, gdy mają poparcie w narodzie i jestem wdzięczny całemu narodowi polskiemu, bo to jest i broń, i wsparcie gospodarcze, wsparcie polityczne i wsparcie humanitarne, wsparcie naszych ludzi. Wszystko to wzmacnia obronność Ukrainy" - dodał Zełenski.

Ukraiński prezydent przypomniał, że Polska była założycielem koalicji czołgowej. "Dzisiaj możemy poinformować o pierwszych takich czołgach, której otrzymaliśmy z Polski. Pierwsze czołgi przyjechały z Polski" - poinformował. "Te czołgi są już na Ukrainie. Będą wzmacniać naszą obronę" - dodał Zełenski. Dziękował premierowi Morawieckiemu za wkład w budowę w koalicji dotyczącej dostarczania Ukrainie czołgów.

Morawiecki: przy wsparciu krajów wolnego świata Ukraina może pokonać Rosję

Naród ukraiński nie będzie klękał przed Rosją, przy wsparciu Polski i krajów wolnego świata jest on w stanie pokonać barbarzyńskie zamiary Rosji, pokonać Rosję - powiedział w piątek w Kijowie premier Mateusz Morawiecki.

"Przez trzy dekady przed 24 lutego 2022 r. Europa żyła w przekonaniu, że Rosję da się obłaskawić pieniądzem, że można z nią normalnie współpracować" - powiedział Morawiecki na konferencji prasowej. Tymczasem, dodał, "365 dni wojny przypomniały nam, że Rosja słucha tylko języka siły, języka oporu, języka walki, a dogadywanie się z Rosją jest bardzo karkołomnym zdaniem".

Weług Morawieckiego, przez trzy dekady przed atakiem Rosji na Ukrainę, państwom na zachodzie Europy wydawało się, że "bezpieczeństwo jest czymś, co można osiągnąć bez wielkiego wysiłku zbrojeniowego, bez krwi". "Tymczasem 365 dni przypomniały, że bezpieczeństwo wymaga najwyższego poświęcenia" - dodał.

Przez miniony rok - mówił premier - Putin dowiedział się, że "naród ukraiński nie tylko istnieje, ale nie będzie klękał przed Rosją, że dumnie walczy o swoją suwerenność a także bezpieczeństwo całej Europy". "Naród ukraiński przy wsparciu Polski i krajów wolnego świata jest w stanie pokonać barbarzyńskie zamiary Rosji, pokonać Rosję" - powiedział Morawiecki.

Morawiecki: 10. pakiet sankcji UE jest zbyt miękki

10. pakiet sankcji UE jest zbyt miękki. Dzisiaj skieruję prośbę do szefowej Komisji Europejskiej o dodanie do niego kilku nazwisk rosyjskich propagandystów - powiedział w piątek w Kijowie premier Mateusz Morawiecki.

Premier podkreślił na wspólnej konferencji prasowej z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim w Kijowie, że nie jest zadowolony z dziesiątego pakietu sankcji UE, ponieważ w jego ocenie jest on zbyt słaby.

"Proponujemy, aby znalazły się tam kolejne osoby. Proponowaliśmy od dawna, żeby znalazły się tam kolejne rosyjskie produkty. W tym przypadku w szczególności zabiegamy o to, aby produkty sektora petrochemicznego np. kauczuk, różne syntetyczne produkty, półprodukty, które Rosja sprzedaje, były również zablokowane, ponieważ w oparciu o te sprzedaż Rosja zasila swoją machinę wojenną" - zaznaczył Morawiecki.

Szef rządu dodał, że cały czas jest w kontakcie z zespołem negocjującym w Brukseli. "Ciśniemy naszych zachodnich sojuszników, aby ten pakiet był jak najbardziej rozbudowany" - podkreślił.

Premier przekazał, że jeszcze w piątek skieruje prośbę do przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen, aby w tym pakiecie znalazło się co najmniej kilka kolejnych nazwisk wyjątkowo szkodliwych propagandystów. Jak ocenił, Polska wie, jak szkodliwa może być rosyjska propaganda.

Dodał, że Polska w każdej chwili jest gotowa zatwierdzić pakiet sankcji, ale ważne, by był on jak najszerszy.