Ukraina: MSW: Pod ostrzałem w Donbasie znalazło się 25 zagranicznych dziennikarzy

Pod ostrzałem moździerzowym w Donbasie znalazł się szef MSW Ukrainy Denys Monastyrski, grupa deputowanych i 25 zagranicznych dziennikarzy - poinformował w sobotę przedstawiciel MSW Anton Heraszczenko.

"Dziennikarze CNN, FOXnews, +Washington Post+, +New York Times+, Voice of America mogli naocznie przekonać się, kto w rzeczywistości przygotowuje się do ofensywy na pokojową Ukrainę" - przekazał Heraszczenko.

Deputowanych i dziennikarzy ewakuowano do schronu.