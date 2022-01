Ukraina: MSZ: żaden kraj nie informował nas, że planuje ewakuować swoich pracowników dyplomatycznych

Ani Rosja, ani żaden inny kraj nie informował nas o planach ewakuowania swoich pracowników dyplomatycznych z Ukrainy - oznajmił we wtorek rzecznik ministerstwa spraw zagranicznych w Kijowie Ołeh Nikołenko.

"Ministerstwo spraw zagranicznych nie otrzymywało od strony rosyjskiej informacji o ewakuowaniu pracowników placówek dyplomatycznych Federacji Rosyjskiej z Ukrainy. Ambasady innych państw na Ukrainie również nie informowały o zamiarach ewakuowania swoich pracowników" - powiedział Nikołenko agencji Interfax-Ukraina.

Jak dodał, także Ukraina nie planuje na razie ewakuować swoich dyplomatów z Rosji.

We wtorek dziennik "New York Times" napisał, że Rosja przed rozmowami z USA i NATO zaczęła powoli wycofywać swoich dyplomatów i ich rodziny z Ukrainy. Może to oznaczać, że Rosja szykuje się do inwazji, może to być też element jej propagandy - podkreśliła gazeta.

Wycofywanie personelu zaczęło się 5 stycznia od ambasady, a następnie objęło również konsulat we Lwowie, czemu przyglądały uważnie się ukraińskie i amerykańskie służby - wskazano.

Ministerstwo spraw zagranicznych Rosji przekazało agencji TASS, że wbrew doniesieniom "NYT" rosyjskie placówki dyplomatyczne na Ukrainie "pracują w normalnym trybie".