Ukraina: Nałożono sankcje na kilkaset rosyjskich osób fizycznych i prawnych

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w sobotę podpisał dekrety nakładające sankcje na kilkaset rosyjskich osób fizycznych i prawnych. Na liście sankcyjnej jest też kilku Ukraińców. Restrykcje objęły m.in. byłego szefa zakładów Motor Sicz Wiaczesława Bohusłajewa.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

Sankcje nałożono na 10 lat na 273 osoby fizyczne i 380 osób prawnych - wynika z dekretów opublikowanych na stronie internetowej biura (kancelarii) prezydenta. Zełenski, podpisując dekrety, zatwierdził propozycje dotyczące sankcji Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy.

Na liście znalazł się m.in. resort finansów Rosji, Rada Federacji (wyższa izba rosyjskiego parlamentu), Federalna Służba Bezpieczeństwa, przedsiębiorstwa związane z przemysłem zbrojeniowym.

Sankcje dotyczą praktycznie samych podmiotów rosyjskich, ale restrykcjami objęto też kilku Ukraińców, w tym Bohusłajewa, który był do niedawna właścicielem zakładów Motor Sicz w Zaporożu, jednego z największych na świecie producentów silników lotniczych do samolotów cywilnych i wojskowych. Biznesmen i parlamentarzysta w latach 2006-2019, który we władzach zakładów zasiadał jeszcze w czasach ZSRR, w październiku ubiegłego roku został aresztowany pod zarzutem zdrady. Jest podejrzany o współpracę z rosyjskimi siłami okupacyjnymi.