Sekretarz ukraińskiej Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony (RBNiO) Ołeksij Daniłow powiedział w sobotę w wywiadzie telewizyjnym, że Ukraina gotowa jest odpowiedzieć na wszelkie możliwe sposoby na przedłużający się "rakietowy terror Rosji".

"Jesteśmy gotowi na wszystko. Przecież nie będziemy nikogo pytać o wszystko, co dotyczy naszych interesów, gdzie i w którym miejscu musimy pokonać wroga. Pochodzi on z ziem, które rozciągają się od naszego terytorium, a kończą na Władywostoku. I nie będziemy nikogo pytać, jak mamy zniszczyć wroga" - oznajmił Daniłow.

Najlepszą metodą "zapobiegnięcia eskalacji konfliktu" jest całkowita i bezwarunkowa militarna klęska Rosji - podkreślił.

W środę rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego USA John Kirby, pytany o niedawne ukraińskie ataki na lotniska wojskowe głęboko wewnątrz Rosji, powiedział, że Waszyngton jasno wyrażał "obawy dotyczące eskalacji (konfliktu), ale koniec końców, to są decyzje, które leżą w gestii Ukraińców i oni muszą się do tego odnieść".

"Kiedy dajemy im (Ukraińcom) system uzbrojenia, należy on do nich, oni decydują, gdzie go użyć" - dodał Kirby.