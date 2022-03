Ukraina: OSW: 23 dni wojny; Najtrudniejsza sytuacja w oblężonym Mariupolu; najcięższe walki w Donbasie

Obecnie najtrudniejsza sytuacja jest w oblężonym Mariupolu, którego obrońcy proszą władze ukraińskie o szybką odsiecz, kolejną dobę najcięższe walki miały miejsce w Donbasie - informują eksperci Ośrodka Studiów Wschodnich po 23 dniach wojny.

Zauważalna jest skuteczność ukraińską w niszczeniu stanowisk dowodzenia.

Wszystko wskazuje na to, że amerykańskie dane wywiadowcze często pozwalają uchylać się przed uderzeniami rosyjskimi.

Front ma już w wielu miejscach charakter pozycyjny, m.in. tak wygląda obrona Czernihowa.

Kolejną dobę najcięższe walki miały miejsce w Donbasie.

Eksperci zwracają uwagę na skuteczność ukraińską w niszczeniu stanowisk dowodzenia i wyeliminowaniu wyższych dowódców (dowódca rosyjskiej 8. AO Południowego OW gen. mjr Andriej Mordwiczow jest drugą ofiarą tej rangi), co jest efektem ścisłej współpracy Sił Zbrojnych Ukrainy z jednostkami rozpoznania armii amerykańskiej.

Na rzecz obrońców działają m.in. samoloty rozpoznania radioelektronicznego, które przekazują wojsku ukraińskiemu informacje w czasie rzeczywistym, bez czego tak znaczące sukcesy w atakowaniu struktur dowodzenia wroga byłyby niemożliwe. Z drugiej strony amerykańskie dane wywiadowcze często pozwalają uchylać się przed uderzeniami rosyjskimi. Ograniczeniem w możliwości korzystania z tego rodzaju wsparcia jest kurczący się arsenał środków precyzyjnego rażenia armii ukraińskiej - zauważają Wilk i Żochowski.

Z punktu widzenia obrony ukraińskiej obecnie najtrudniejsza sytuacja jest w oblężonym Mariupolu, którego nadmorską część zajął agresor, wynika z komunikatów ukraińskiego Sztabu Generalnego. Trwają walki o zniszczony rosyjskimi bombardowaniami kombinat metalurgiczny Azowstal, drugi co do wielkości na Ukrainie. Spychani do centrum miasta obrońcy wzywają władze ukraińskie do szybkiej odsieczy. W obecnej sytuacji armia ukraińska nie ma możliwości jej przeprowadzenia - konstatują analitycy OSW.

Według Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy w ciągu ostatniej doby sytuacja militarna nie uległa znacznym zmianom, mimo że "okupanci odnieśli częściowy sukces (…) tymczasowo zajęli miejscowości i ustanowili kontrolę nad szlakami komunikacyjnymi" na południu i wschodzie Ukrainy.

W komunikatach skupiono się na problemach, jakie mają sprawiać armii rosyjskiej ponoszone straty (udziału w wojnie na Ukrainie miało odmówić 130 żołnierzy 20. Dywizji Zmechanizowanej 8. Armii Ogólnowojskowej). Nie potwierdzono informacji o przerzucie na Ukrainę nowych jednostek ze Wschodniego i Centralnego Okręgów Wojskowego i baz rosyjskich na Kaukazie Południowym (wysłanie na Ukrainę pododdziału ze 102. Bazy Wojskowej w Armenii ma być dopiero planowane).

Na kierunkach poleskim do starć dochodziło sporadycznie i miały one charakter pozycyjny. Strony gromadzą siły i rozbudowują inżynieryjnie zajmowane pozycje. W rejonach, w których agresor nie zbliżył się jeszcze do granic Kijowa, obrońcy przystąpili do tworzenia trzeciego, zewnętrznego pierścienia obrony. Siły rosyjskie umacniają się na rubieży rzeki Irpień, na północno wschodnich obrzeżach ukraińskiej stolicy (Hostomel-Ozera) i 20 km na północ od jej granic (Zdwyżywka-Berestianka) oraz kontynuują ostrzał na całej linii styczności.

Pozycyjny charakter ma także obrona Czernihowa, gdzie Ukraińcy mieli zniszczyć wrogie stanowisko dowodzenia batalionowej grupy taktycznej i dwie baterie artylerii. Punkty ukraińskiego oporu w obwodach czernihowskim i sumskim były kolejną dobę ostrzeliwane i bombardowane. Na kierunku słobodzkim do walk miało dochodzić w północnej części obwodu połtawskiego, gdzie na pograniczu z obwodem sumskim uaktywniła się ukraińska partyzantka.

Kolejną dobę najcięższe walki miały miejsce w Donbasie. W obwodzie ługańskim siły ukraińskie bronią się w m. Rubiżne i Popasna i są blokowane w Siewierodoniecku. Wojska agresora nacierają na Pokrowsk na północno-zachodnich obrzeżach obwodu donieckiego, trwają walki o Taramczuk, Awdijiwkę i miejscowości na zachód od Gorłówki.

Na kierunku taurydzkim wojska agresora posunęły się w stronę Zaporoża i przystąpiły do bombardowań i ostrzału pozycji ukraińskich na południowych i wschodnich obrzeżach miasta. Na kierunku południowobużańskim siły rosyjskie kolejną dobę bombardowały Mikołajów. Jednostki ukraińskie mają powstrzymywać natarcie na Krzywy Róg.