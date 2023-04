Ukraina: Prezydent Zełenski: od początku wojny z rosyjskiej niewoli powróciło niemal 2,3 tys. naszych obywateli

Od lutego 2022 roku, czyli początku inwazji Kremla na Ukrainę, z rosyjskiej niewoli powróciło już 2279 naszych obywateli; większość z nich to wojskowi, ale w tym gronie byli również cywile - poinformował w środę wieczorem na Telegramie ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski.

"Szczególnie podziękowania należą się naszym żołnierzom na froncie, którzy przyczyniają się do wymian jeńców. Każdy rosyjski więzień to okazja do (odzyskania) naszego człowieka" - podkreślił prezydent (https://tinyurl.com/2m2fr5rh).

Wcześniej w środę szef biura głowy państwa Andrij Jermak powiadomił, że w ramach kolejnej wymiany jeńców uwolniono 44 Ukraińców, w tym żołnierzy sił lądowych, funkcjonariuszy straży granicznej i Gwardii Narodowej oraz marynarzy. Byli wśród nich obrońcy Mariupola i zakładów Azowstal, obwodu chersońskiego, a także regionów na wschodzie kraju. Do ojczyzny powróciło również dwóch cywilów.

Jermak oznajmił, że niektórzy uwolnieni są ranni, ponieważ byli torturowani w niewoli. 17 kwietnia ukraiński rzecznik praw człowieka Dmytro Łubinec przekazał, że 86 proc. jeńców, którzy byli przetrzymywani w Rosji lub na okupowanych terenach Ukrainy, potwierdziło, że dopuszczano się tam wobec nich bezpośredniej przemocy fizycznej.

Doniesienia o brutalnym traktowaniu ukraińskich jeńców, a także popełnianych na nich zbrodniach wojennych pojawiają się od początku rosyjskiej inwazji na sąsiedni kraj. W ostatnich miesiącach w mediach ukazywały się liczne relacje, według których Rosjanie znęcają się nad ukraińskimi żołnierzami i cywilami fizycznie i psychicznie, m.in. przetrzymując ich w bardzo złych warunkach sanitarnych, przydzielając jeńcom bardzo ograniczone racje żywnościowe, a także zmuszając te osoby do uczenia się na pamięć hymnu Rosji i propagandowych rosyjskich pieśni.

29 lipca 2022 roku w obozie w Ołeniwce na terenie samozwańczej Donieckiej Republiki Ludowej doszło do wybuchu, w wyniku którego zginęło co najmniej 53 ukraińskich jeńców, a kilkudziesięciu zostało ciężko rannych. Władze w Kijowie oceniły to zdarzenie jako akt terroryzmu dokonany przez stronę rosyjską.

W pierwszej połowie kwietnia w internecie pojawiło się drastyczne nagranie wideo przedstawiające kaźń ukraińskiego jeńca. Widać na nim, jak ludzie w mundurach z białymi wstęgami, których zwykle używają do identyfikacji żołnierze rosyjscy, odcinają głowę żywemu człowiekowi z ukraińskimi dystynkcjami. Służba Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) wszczęła w tej sprawie śledztwo.