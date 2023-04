Ukraina: Prezydent Zełenski: rok temu wygraliśmy "bitwę o Północ"

Ukraina rok temu wygrała "bitwę o Północ" - oświadczył w piątek prezydent Wołodymyr Zełenski przypominając, że w kwietniu 2022 r. armia wyzwoliła obwody: kijowski, czernihowski i sumski. Czernihów był wśród najsilniej bombardowanych miast na początku inwazji rosyjskiej.

"Przed rokiem Siły Zbrojne Ukrainy zakończyły wyzwalanie obwodów: kijowskiego, czernihowskiego i sumskiego. Dzięki sile naszych żołnierzy i niezłomności naszego narodu wygraliśmy bitwę o Północ" - napisał Zełenski w komentarzu na serwisie Telegram. Zapewnił, że Ukraina "odzyska integralność terytorialną". (https://t.me/s/V_Zelenskiy_official)

Obwody czernihowski i sumski to północne przygraniczne regiony Ukrainy sąsiadujące z Federacją Rosyjską. W pierwszych dniach inwazji rosyjskiej, rozpoczętej 24 lutego 2022 r., szczególne znaczenie miał Czernihów, stanowiący północną drogę do Kijowa. Rosjanie od pierwszych dni próbowali okrążyć i zająć to miasto, leżące 140 km od stolicy. Zostali powstrzymani na północno-wschodnich obrzeżach Czernihowa. Gdy Rosja na przełomie marca i kwietnia ogłosiła, że ogranicza działania bojowe na północy Ukrainy, kryło się za tymi słowami powstrzymanie przez armię ukraińską ofensywy Rosjan w tych regionach.

Czernihów od początku inwazji stał się jednym z najbardziej ostrzeliwanych głównych miast Ukrainy. W ciągu półtora miesiąca ataków i bombardowań z ziemi i powietrza miasto opustoszało, a sytuację w nim uznano za katastrofę humanitarną. Z 290 tysięcy mieszkańców przed wojną pozostało w kwietniu 2022 roku 95 tysięcy. Mer Władysław Atroszenko poinformował, że miasto jest zniszczone w 70 procentach. Zrujnowane zostały wszystkie mosty, miasto pozostawało bez wody, ogrzewania i prądu.

Symbolem cierpień ludności cywilnej podczas okupacji rosyjskiej stała się wieś Jahidne przy trasie Czernihów-Kijów. W piwnicy miejscowej szkoły w czasie okupacji przez niemal miesiąc w nieludzkich warunkach przetrzymywani byli cywile. Na powierzchni ok. 200 metrów kwadratowych przetrzymywanych było 367 osób, w tym dzieci. Najmłodsze dziecko miało półtora miesiąca. 11 osób zmarło z powodu ciężkich warunków, 10 zostało rozstrzelanych przez Rosjan.