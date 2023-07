Ukraina przekazała ważne informacje o Zaporoskiej Elektrowni Atomowej

Nawiązaliśmy bliską współpracę z przedsiębiorstwem energetycznym Enerhoatom, której celem jest monitorowanie sytuacji w okupowanej przez Rosję Zaporoskiej Elektrowni Atomowej - powiadomił w poniedziałek Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.

Naczelny dowódca armii generał Wałerij Załużny spotkał się w tej sprawie z szefem Enerhoatomu Petro Kotinem.

W rozmowach przeprowadzonych na terenie Rówieńskiej Elektrowni Atomowej uczestniczyli również dyrektor tego obiektu Pawło Kowtoniuk i szef sztabu generalnego generał Serhij Szaptała. Celem pogłębionej współpracy armii z Enerhoatomem jest uzyskanie jak najlepszej oceny zagrożeń dla bezpieczeństwa związanych z rosyjską okupacją elektrowni w Enerhodarze. Wymiana informacji pozwoli nam skuteczniej prognozować możliwy rozwój wydarzeń - powiadomił sztab w komunikacie na Telegramie

To już druga wizyta generałów Załużnego i Szaptały w Rówieńskiej Elektrowni Atomowej w ciągu zaledwie trzech ostatnich dni - zauważył portal Ukrainska Prawda.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski ostrzegł niedawno w wywiadzie dla mediów hiszpańskich, że Rosjanie mogą doprowadzić do niebezpiecznego incydentu w Zaporoskiej Elektrowni Atomowej, by zamrozić działania wojenne. Według Zełenskiego jednym ze scenariuszy rozpatrywanych przez wroga jest dokonanie zdalnej detonacji w siłowni w momencie, gdy znajdzie się już ona w rękach ukraińskich. Prezydent zaapelował o kontrolę obiektu ze strony Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (MAEA).

Rosjanie zaminowali teren wokół Zaporoskiej Elektrowni Atomowej i niektóre jej elementy

Szef ukraińskiego wywiadu Kyryło Budanow ostrzegł w ubiegłym tygodniu, że Rosjanie zaminowali teren wokół elektrowni i niektóre jej elementy, natomiast Zełenski informował, że Rosja prawdopodobnie przygotowuje się do przeprowadzenia tam ataku terrorystycznego, co może doprowadzić do uwolnienia promieniowania. Amerykański think tank Instytut Badań nad Wojną (ISW) uznał taki scenariusz za "mało prawdopodobny, ale nie niemożliwy".

Zaporoska Elektrownia Atomowa jest okupowana od początku marca ubiegłego roku

Zaporoska Elektrownia Atomowa, największa siłownia jądrowa w Europie, jest okupowana od początku marca ubiegłego roku. Na jej terenie stacjonują żołnierze agresora, są tam też obecni pracownicy rosyjskiego państwowego koncernu Rosatom. W ostatnich miesiącach wojska najeźdźcy wielokrotnie ostrzeliwały teren elektrowni, stwarzając w ten sposób - w ocenie władz w Kijowie - zagrożenie radiacyjne o trudnych do przewidzenia konsekwencjach.

Pracownicy obiektu, w tym przedstawiciele kierownictwa elektrowni, byli poddawani presji psychicznej i zmuszani do przyjmowania rosyjskich paszportów, a także zawierania umów z Rosatomem pod groźbą utraty zatrudnienia lub nawet mobilizacji do armii wroga.