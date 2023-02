Ukraina: Rosja fortyfikuje Krym przenośnymi betonowymi bunkrami

W Sewastopolu pojawiły się ciężarówki przewożące betonowe bunkry, materiał wideo o nich pojawił się w sieciach internetowych, informuje ukraiński portal MIL.IN.UA

"Kilkakrotnie natknąłem się na ulicy na ciężarówki przewożące takie bunkry. Nie wiem, gdzie zostaną zainstalowane, ale wyglądają na nieco kruche w porównaniu do bunkrów z ostatniej wojny światowej (w pobliżu mojego domu jest jeden stary bunkier)" - napisał jeden ze świadków.

Umocnienia te mogłyby posłużyć do wzmocnienia rosyjskiej obrony na czasowo okupowanym Krymie. Alternatywnie można by je wysłać do wyposażenia pozycji na innych terytoriach okupowanych, pisze portal.

Wcześniej, przypomina portal, pojawiały się też informacje o wykorzystywaniu przez wroga do obrony betonowych przeszkód. W grudniu ubiegłego roku wywiad wojskowy Ukrainy opublikował zdjęcie przedstawiające fortyfikacje wzdłuż wybrzeża w rejonie Saki, miasta położonego na zachodnim brzegu okupowanego Krymu. https://mil.in.ua/en/news/trucks-transporting-concrete-pillboxes-were-spotted-in-sevastopol/