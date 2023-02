Ukraina: Rosja zgromadziła setki samolotów i śmigłowców 200 km od granicy

Rosja zgromadziła 450 samolotów i 300 śmigłowców w bazach wojskowych na zachodzie państwa, około 200 km od granicy z Ukrainą - poinformował Andrij Jusow z ukraińskiego wywiadu wojskowego (HUR), cytowany przez Kyiv Post.

Przedstawiciel HUR uważa, że zmasowany atak na Kijów jest mało prawdopodobny. Według niego skoncentrowane maszyny rosyjskie wojsko może wykorzystać do działań, mających na celu zajęcie obwodów donieckiego i ługańskiego do końca marca.

Zgodnie z danymi ukraińskiego wywiadu Rosja zgromadziła ok. 450 samolotów lotnictwa taktycznego i ok. 300 śmigłowców (połowa z nich, to śmigłowce szturmowe).

Maszyny skoncentrowano w odległości mniejszej niż 200 km od granicy z Ukrainą. Jusow zaznacza, że obiekty znajdujące się w tej odległości są poza zasięgiem potencjalnych ukraińskich uderzeń z systemów artylerii rakietowej HIMARS.