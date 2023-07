Ukraina: Szef MSZ Kułeba: jeden zniszczony rosyjski most to mniej zabitych Ukraińców

Prawda jest taka, że jeden zniszczony rosyjski most oznacza mniej straconych ukraińskich istnień - powiedział w poniedziałek w wywiadzie dla amerykańskiego programu CBS Mornings minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kułeba, odnosząc się do uszkodzenia rosyjskiego mostu prowadzącego na okupowany Krym.

Kułeba podkreślił, że Rosja wykorzystywała ten most do zaopatrywania swoich sił okupacyjnych na terenach południowej Ukrainy. Szef ukraińskiego MSZ przekazał, że o incydencie dowiedział się z mediów i "nie ma oficjalnych informacji" na ten temat.

Według źródeł portalu Ukrainska Prawda nocny atak na Most Krymski był operacją specjalną Służby Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) i ukraińskiej marynarki wojennej.

SBU poinformowała, że poda szczegóły na temat incydentu na rosyjskim moście na okupowany Krym dopiero po zwycięstwie Ukrainy w wojnie.

Most zbudowany przez Rosję prowadzący przez Cieśninę Kerczeńską na Krym działa od 2018 roku. Od początku inwazji rosyjskiej na Ukrainę w lutym 2022 roku wykorzystywany jest przez Kreml do transportu żołnierzy i sprzętu wojskowego na Krym, a następnie na Ukrainę. W październiku 2022 roku doszło na moście do pożaru na kolejowej części i zawalenia odcinka jezdni na jednej z nitek samochodowych. Wówczas SBU również oficjalnie nie komentowała przyczyn incydentu.