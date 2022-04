Ukraina: Szef MSZ: Rosyjskie polityczne elity od lat dehumanizują Ukraińców

Rosyjskie polityczne elity i propaganda od lat dehumanizują Ukraińców - ocenił w niedzielę szef MSZ Ukrainy Dmytro Kułeba, apelując do międzynarodowej społeczności naukowej o zbadanie, co doprowadziło do tragedii w Buczy.

"Bucza nie wydarzyła się w jeden dzień. Od lat rosyjskie elity polityczne i propaganda podżegają do nienawiści, dehumanizują Ukraińców, pielęgnują rosyjskie poczucie wyższości i przygotowują grunt pod te zbrodnie" - napisał Kułeba na Twitterze.

Szef ukraińskiej dyplomacji zachęcił międzynarodową społeczność naukową o zbadanie tego, "co doprowadziło do Buczy".

Ukraińska rzeczniczka praw człowieka Ludmyła Denisowa powiedziała w sobotę, że w Buczy w czasie rosyjskiej okupacji zabitych zostało co najmniej 360 cywilów, w tym 10 dzieci; torturowano także wielu ludzi.

Według szefa MSW Denysa Monastyrskiego, by podać pierwsze informacje w sprawie liczby ofiar rosyjskiej agresji w rejonie buczańskim, potrzeba jeszcze co najmniej dwóch tygodni.