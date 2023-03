Ukraina: Szef polskiego MSWiA złożył wieńce na Cmentarzu Orląt Lwowskich

Szef polskiego MSWiA Mariusz Kamiński i komendant główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk podczas wizyty we Lwowie złożyli wieńce na Cmentarzu Orląt Lwowskich, na mogiłach Strzelców Siczowych i na grobie ukraińskiego żołnierza poległego rok temu w walce z rosyjskim najeźdźcą - podał resort.

W czwartkowej wizycie we Lwowie oprócz ministra Kamińskiego i gen. Szymczyka uczestniczy też wiceszef MSWiA Bartosz Grodecki i komendant główny Straży Granicznej gen. dyw. SG Tomasz Praga.

Szef MSWiA wraz z delegacją spotkał się z ministrem spraw wewnętrznych Ukrainy Ihorem Kłymenką. Strona polska w odpowiedzi na prośbę strony ukraińskiej przekazała policji we Lwowie siedem radiowozów.

"Będziemy was wspierali do końca, do ostatniego dnia tej wojny, a ten ostatni dzień to będzie dzień zwycięstwa nad brutalną rosyjską agresją" - powiedział Kamiński podczas wizyty. "Naszym obowiązkiem jest nie tylko wsparcie słowne, ale konkretne wsparcie dla armii ukraińskiej, dla sił ministra spraw wewnętrznych, dla Gwardii Narodowej, dla policji, dla Straży Granicznej Ukrainy - to są też nasze obowiązki polityczne" - dodał.

Minister stwierdził, że Polacy i Ukraińcy tworzą dziś "nową historię naszych wolnych krajów i wolnych narodów". "I nigdy już nie damy się podzielić rosyjskim barbarzyńcom. Wiem, że nie ma wolnej Polski bez wolnej Ukrainy i nie ma wolnej Ukrainy bez wolnej Polski. Razem, solidarni zwyciężymy" - podkreślił szef MSWiA.

Ihor Kłymenko podziękował polskim władzom i społeczeństwu za pomoc uchodźcom, za pomoc humanitarną i za udział polskich funkcjonariuszy w rozminowywaniu ukraińskich ziem. "W pierwsze dni wojny nasi koledzy z Polski jako pierwsi wyciągnęli pomocną dłoń" - powiedział ukraiński minister.

To kolejna wizyta szefa polskiego MSWiA na Ukrainie od rosyjskiego ataku na ten kraj. W maju ubiegłego roku Kamiński i jego odpowiednicy z krajów bałtyckich spotkali się w Hostomlu pod Kijowem z ówczesnym szefem MSW Ukrainy Denysem Monastyrskim, tragicznie zmarłym w katastrofie śmigłowca z 18 stycznia. W czerwcu ubiegłego roku szef MSWiA brał natomiast udział w polsko-ukraińskich konsultacjach międzyrządowych w Kijowie.