Ukraina: Szef rady bezpieczeństwa: Rosja nadal chce zlikwidować prezydenta Zełenskiego

Rosja nadal chce zlikwidować prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego - nie udało im się go "zlikwidować fizycznie", więc będą próbować "politycznej likwidacji" - uważa Ołeksij Daniłow, sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy (RBNiO).

"Federacja Rosyjska nie wycofała ze swojej agendy zadania likwidacji Wołodymyra Zełneskiego. Nie wyszło im fizyczne zlikwidowanie głowy państwa ukraińskiego, dlatego teraz będą próbować politycznej likwidacji" - powiedział w środę wieczorem Daniłow w rozmowie z Radiem Swoboda. Biorąc to pod uwagę, "należy uważnie analizować wiele procesów na terytorium Ukrainy" - dodał.

"Rosja pragnie politycznej likwidacji naszego prezydenta, bo pokazał całemu światu i udowodnił, że jest liderem narodu, liderem kraju. Rosjanom to nie pasuje. Wołodymyr Zełenski demonstruje wzorcową lojalność, przyzwoitość i wiele innych cnót, a prezydent Rosji - to przebywający w bunkrze terrorysta numer jeden na świecie. Proszę sobie wyobrazić, jak ich to denerwuje" - kontynuował sekretarz RBNiO.

Pytany, czy Kreml zrezygnował z planu "fizycznej likwidacji" prezydenta Ukrainy, Daniłow zauważył, że na przełomie lutego i marca ubiegłego roku był "gorący okres". "Obecnie tego nie obserwujemy, ale zagrożenie dla prezydenta zawsze istnieje. Dlatego odpowiednie instytucje nad tym wszystkim w odpowiedni sposób pracują" - podkreślił.

Według informacji zachodnich służb wywiadowczych Rosja planowała na początku pełnowymiarowej agresji przeciwko Ukrainie, w lutym 2022 roku, dokonać fizycznej likwidacji kierownictwa państwa ukraińskiego. Ukraińskie struktury siłowe informowały o udaremnionych próbach zamachu na Zełenskiego. Mimo bezpośredniego zagrożenia dla życia prezydent nie opuścił Kijowa.