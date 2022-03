Ukraina: Szef RBNiO: Putin zamierza zaangażować w wojnę państwa z Organizacji Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym

Władimir Putin zamierza zaangażować w wojnę z Ukrainą państwa będące członkami poradzieckiej Organizacji Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym (ros. skrót ODKB) - poinformował w piątek sekretarz ukraińskiej Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ołeksij Daniłow.

Daniłow powiedział to w telewizji Ukraina 24 i powołał się na dane ukraińskiego wywiadu.

"Nasz wywiad ostrzega - teraz Putin ma zamiar zaangażować ODKB - Kirgizów, Uzbeków i inne narodowości. Myślę, że jeśli tak się stanie, będzie to nie do przyjęcia. Co więcej, mamy informacje, że Putin gromadzi ludzi z Dalekiego Wschodu, gdzie mieszkają Udmurci i Jakuci" - powiedział Daniłow.

W skład Organizacji Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym, oprócz Rosji, wchodzą także Białoruś, Armenia, Kazachstan, Kirgistan i Tadżykistan.