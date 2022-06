Ukraina: Sztab Generalny: Siły rosyjskie szykują się do natarcia na Słowiańsk

Wojska rosyjskie szykują się do natarcia na Słowiańsk w obwodzie donieckim i osiągają postępy w atakach na północ od tego miasta – poinformował w sobotę Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy na Facebooku.

Wojska rosyjskie prowadzą z powodzeniem działania ofensywne w kierunku Pasiki i Bohorodycznego na północ od Słowiańska, próbując umocnić się w północno-zachodnich okolicach Bohorodycznego - napisano w komunikacie.

Na kierunku łymańskim siły rosyjskie przegrupowują oddziały oraz uzupełniają zapasy amunicji i paliwa z zamiarem przygotowania natarcia na Słowiańsk i Siewiersk - informuje dalej sztab.

Na kierunku siewierodonieckim siły rosyjskie nacierają w stronę miejscowości Nowotoszkiwske i Orichowe w obwodzie ługańskim, częściowo z powodzeniem, gdyż umacniają się w północnych okolicach Orichowego. Kontynuowane jest również natarcie w Siewierodoniecku.

Na kierunku awdijiwskim, kurachowskim, nowopawliwskim i zaporoskim siły rosyjskie intensywnie wykorzystują lotnictwo i artylerię w celu utrudnienia przerzucania rezerw ukraińskich na inne kierunki.

Na kierunku południowobużańskim siły rosyjskie skupiają się na prowadzeniu obrony pozycyjnej. Umacniane są druga i trzecia linia obrony. Umocniono też rosyjskie posterunki z żelazobetonowych elementów w pobliżu mostów przez Kanał Północnokrymski.

Na kierunku wołyńskim i poleskim do siedmiu batalionów białoruskich sił zbrojnych umacnia ochronę granicy ukraińsko-białoruskiej w obwodzie brzeskim i homelskim. Według ukraińskiego sztabu do 18 czerwca ma trwać sprawdzian gotowości bojowej armii białoruskiej, a do 8 lipca ma pozostać zamknięta przestrzeń powietrzna nad południową częścią Białorusi.