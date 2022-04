Ukraina: Wiceminister obrony: Cały obwód kijowski wolny od okupantów

Cały obwód kijowski jest już wolny od rosyjskich okupantów – oznajmiła w sobotę wiceminister obrony Ukrainy Hanna Malar na Facebooku.

"Irpień, Bucza, Hostomel i cały obwód kijowski są wolne od okupantów" - napisała Malar (https://tinyurl.com/3xmzbkhr).

Wcześniej w sobotę doradca ministra spraw wewnętrznych Ukrainy Wadym Denysenko zaapelował do przemieszczonych mieszkańców obwodu kijowskiego, by nie wracali jeszcze do domów mimo wycofania się wojsk rosyjskich, gdyż jest to niebezpieczne. Jak podkreślił, na terenach opuszczonych przez żołnierzy rosyjskich jest bardzo dużo min i zdarzają się nawet przypadki zaminowania trupów. Oprócz tego jakiś Rosjanin, który pozostał w regionie, może niespodziewanie wystrzelić i "nikt nie wie, gdzie to się może zdarzyć" - powiedział.