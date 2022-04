Ukraina: Wicepremier: W niedzielę próba ewakuacji mieszkańców z Mariupola i obwodu ługańskiego

Siedem autobusów wraz z asystą Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża podejmie w niedzielę próbę zbliżenia się do okrążonego przez Rosjan Mariupola i wywiezienia mieszkańców – poinformowała w niedzielę rano wicepremier Ukrainy Iryna Wereszczuk. Planowana jest także ewakuacja z obwodu ługańskiego.

Wereszczuk przekazała również, że korytarzem humanitarnym z Mariupola do Zaporoża będzie można wyjechać prywatnymi samochodami.

Pozostałe dziesięć z 17 ukraińskich autobusów, które dotarły wcześniej pod Berdiańsk, ma zabrać z tego miasta ludzi wcześniej ewakuowanych z Mariupola. "Jeśli (Rosjanie) nie wpuszczą autobusów do miasta, prosimy ludzi, by wyszli na posterunek na wjeździe do miasta. Autobusy będą tam czekać" - powiedziała Wereszczuk.

"Planujemy na dzisiaj ewakuację ludzi z Siewierodoniecka, Popasnej, Lisiczańska, Rubiżnego i Niżnego w obwodzie Ługańskim. By zacząć, oczekujemy przerwania ognia ze strony okupantów" - zapowiedziała również Wereszczuk w opublikowanym na Telegramie wystąpieniu (https://t.me/vereschuk_iryna/1244).

