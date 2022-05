Ukraina: Zełenski: 23 tysiące rosyjskich żołnierzy zginęło na Ukrainie

Od początku wojny na Ukrainie zginęło 23 tysiące rosyjskich żołnierzy; zniszczonych zostało ponad tysiąc rosyjskich czołgów i blisko 2,5 tysiąca innych pojazdów wojskowych - poinformował w sobotę wieczorem prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w nagraniu wideo.

W swym wystąpieniu Zełenski powtórzył, że rosyjska armia ściąga "dodatkowe siły" do ataków na wschodzie Ukrainy. Zaapelował do rosyjskiego wojska: "Każdy rosyjski żołnierz może jeszcze ocalić swoje życie. Lepiej będzie dla was przeżyć w Rosji niż umrzeć w naszym kraju".

Wołodymyr Zełenski poinformował, że Ukraina cały czas zabiega o zaostrzenie sankcji wobec Rosji. Spodziewa się, że wkrótce zapadnie decyzja o ograniczeniu importu rosyjskiej ropy naftowej.