Ukraina: Zełenski: Każdy rosyjski zbrodniarz ma być pociągnięty do odpowiedzialności

Każdy rosyjski zbrodniarz ma być i będzie pociągnięty do odpowiedzialności - podkreślił w sobotę prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Do wpisu dołączył zdjęcia zrujnowanych wskutek zbrojnej agresji budynków.

"Trwa śledztwo w sprawie zbrodni rosyjskich wojskowych, popełnionych na naszych ludziach" - napisał Zełenski w komunikatorze Telegram.

Jak dodał, "stanowisko Ukrainy jest całkowicie jasne: każdy rosyjski zbrodniarz ma być i będzie pociągnięty do odpowiedzialności". "Kimkolwiek by nie byli i gdziekolwiek by się nie chowali, znajdziemy ich wszystkich i zmusimy do odpowiedzialności" - podkreślił. (https://t.me/V_Zelenskiy_official/1436)