Ukraina: Zełenski o ostrzale portu w Odessie: Czego by Rosja nie obiecała, zawsze złamie obietnicę

Czego by Rosja nie obiecywała, to zawsze znajdzie sposób, jak tego nie spełnić – powiedział w sobotę prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, komentując atak rakietowy na port w Odessie.

"To świadczy tylko o jednym: czego by Rosja nie obiecała, zawsze znajdzie sposoby, by tego nie zrealizować. Geopolitycznie, zbrojnie, krwawo lub nie, ale zawsze ma kilka kierunków działania" - cytuje Zełenskiego agencja Interfax-Ukraina, powołując się na służbę prasową głowy państwa.

Ukraiński przywódca wypowiadał się podczas spotkania z delegacją Izby Reprezentantów Kongresu USA.

Rosyjska armia zaatakowała w sobotę pociskami manewrującymi typu Kalibr port handlowy w Odessie. Dwie rakiety zestrzeliła ukraińska obrona przeciwlotnicza, a dwa pociski trafiły w obiekty infrastruktury portowej.

Przedstawiciele Ukrainy i Rosji zawarli z Turcją i ONZ w piątek dwie oddzielne "lustrzane" umowy odblokowujące eksport ukraińskiego zboża przez porty czarnomorskie. Ma to zagwarantować bezpieczne korytarze morskie do trzech ukraińskich portów: Odessy, Czarnomorska i Jużnego (Piwdennego).