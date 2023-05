Ukrainka i Polka z Żytomierza: wszyscy w Ulkrainie są zjednoczeni, każdy ma swój własny front

Ten ciężki czas od wybuchu wojny udaje się przetrwać, bo wszyscy w Ukrainie są zjednoczeni - mówi Ilona Kolodij, kierownik wydziału kultury w urzędzie miasta Żytomierza. Każdy ma swój własny front i stara się pomóc, żeby było zwycięstwo - podkreśla Wiktoria Laskowska-Szczur, prezes Żytomierskiego Obwodowego Związku Polaków na Ukrainie.

Do Płocka (Mazowieckie) Ilona Kolodij i Wiktoria Laskowska-Szczur przyjechały na odbywający się tam 24. Piknik Europejski, który organizowany jest każdego roku w maju przez tamtejszy samorząd i jest świętem miast partnerskich - ukraiński Żytomierz współpracuje partnersko z Płockiem od 2013 r.

"Ten ciężki czas od wybuchu wojny udaje się nam przetrwać, dlatego, że wszyscy w Ukrainie są zjednoczeni. W Żytomierzu cały czas organizowana jest na bieżąco, w zależności od potrzeb, pomoc dla mieszkańców miasta, w tym dla najmłodszych oraz najstarszych, a także dla tych, którzy przyjechali z innych regionów Ukrainy, gdzie toczą się działania wojenne. Jedną z najważniejszych spraw obecnie jest wsparcie psychologiczne, zwłaszcza dla dzieci i młodzieży" - powiedziała PAP Kolodij.

Jak podkreśliła, w Żytomierzu działają szkoły, które mają schrony i właśnie w nich odbywają się lekcje, gdy ogłaszane są alarmy przeciwlotnicze. Przypomniała, że w marcu 2022 r., w wyniku rosyjskiego ostrzału rakietowego, zniszczony został budynek żytomierskiego 25. liceum ogólnokształcącego, gdzie odbywały się także lekcje Polskiej Szkoły Sobotnio-Niedzielnej im. Ignacego Jana Paderewskiego przy Żytomierskim Obwodowym Związku Polaków na Ukrainie.

"Chcielibyśmy organizować wyjazdy dzieci i młodzieży za granicę, aby w różnych miastach Europy, ci najmłodsi mogli prezentować kulturę Ukrainy. Dla nich byłoby to również niezwykle ważne wsparcie emocjonalne, psychologiczne, bo zwłaszcza dzieci, które na co dzień są świadkami wojny, bardzo to przeżywają. Niestety brakuje funduszy, środków, choćby autobusów. Ale nie tracimy nadziei" - dodała kierownik wydziału kultury żytomierskiego urzędu miasta.

Jak podkreśliła Wiktoria Laskowska-Szczur, Żytomierz i tamtejszy region to największe skupisko Polaków na Ukrainie - według ostatnich, oficjalnych danych, jeszcze z 2001 r., w samym mieście mieszkało wówczas ok. 14 tys., a w całym obwodzie żytomierskim 49 tys. Polaków.

"Od pierwszych bombardowań wiedziałam, że muszę organizować transport, przede wszystkim dla kobiet i dzieci. Pierwszego dnia udało się zorganizować wyjazd do Polski dla dziesięciu osób. Trafiły one do Warszawy, a potem właśnie do Płocka i do Pułtuska. Później były już kolejne wyjazdy, coraz większej liczby osób, także dzieci ze szkoły polskiej w Żytomierzu. Zgłoszenia były internetowe, ale mój telefon dzwonił przez cały czas, w dzień i w nocy" - powiedziała Wiktoria Laskowska-Szczur.

Prezes Żytomierskiego Obwodowego Związku Polaków na Ukrainie zaznaczyła, że trudno obecnie oszacować, jaka liczba Polaków wyjechała z Żytomierza i obwodu żytomierskiego po wybuchu wojny - niektórzy udawali się w kierunku granicy z Polską własnymi samochodami, w tym organizując się w grupy.

"Miasto i obwód opuszczało dość dużo Polaków. Ukraińców też. Część z tych, którzy wtedy wyjechali, już wróciła. Powody są różne. Niektórzy wrócili ze względu na rodziny, osoby starsze czy niepełnosprawne, które nie mogły wyjechać, a którymi trzeba się przecież opiekować. Każda rodzina ma swoich bohaterów. To mężowie, synowie, którzy w ukraińskim wojsku walczą na wschodzie, ale to także osoby, które nie są w wojsku, ale angażują się w pomoc dla innych, choćby jako wolontariusze" - podkreśliła Wiktoria Laskowska-Szczur. I dodała: "każdy ma swój własny front i każdy stara się pomóc, żeby było zwycięstwo".

Prezes Żytomierskiego Obwodowego Związku Polaków na Ukrainie przyznała, że wciąż potrzebne jest wsparcie dla mieszkańców miasta i regionu. "Dla osób starszych, niepełnosprawnych to przede wszystkim żywność, leki czy środki higieny. Dla dzieci także, ale ponieważ niedługo będą kończyły rok szkolny, a po wakacjach pójdą znowu do szkoły, przydałoby się wszystko, co potrzebne uczniom, jak plecaki, zeszyty, długopisy, kredki. Chcielibyśmy też, żeby dzieci w wakacje wyjechały za granicę, przynajmniej część, żeby to był dla nich prawdziwy, radosny odpoczynek" - dodała.

Ilona Kolodij i Wiktoria Laskowska-Szczur podkreśliły, że każda pomoc przekazywana na Ukrainę jest cenna, bo ma dodatkowy wymiar - podnosi także na duchu. "Chciałabym podziękować Polsce za okazywane wsparcie, które cały czas czujemy. Dziękujemy z całego serca" - powiedziała Kolodij. "Ta wojna pokazała, jak w praktyce wygląda prawdziwa partnerska współpraca, że to dzięki niej możliwa była pomoc. Bardzo za nią dziękujemy" - podkreśliła Prezes Żytomierskiego Obwodowego Związku Polaków na Ukrainie. Przypomniała zarazem, że w tym roku mija 10 lat od podpisania umowy o współpracy partnerskiej między Płockiem a Żytomierzem.