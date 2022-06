Ukraińska rodzina mieszkająca w Polsce weźmie udział w X Światowym Spotkaniu Rodzin

Włodzimierz i Tatiana Korczyńscy, Ukraińcy mieszkający w Polsce, wezmą udział w X Światowym Spotkaniu Rodzin, które w środę rozpocznie się w Rzymie i potrwa do niedzieli – poinformował portal Family News Service.

X Światowe Spotkanie Rodzin zorganizowano z rocznym opóźnieniem z powodu pandemii. Będzie ono miało nową formułę. Decyzją papieża Franciszka odbędzie się jednocześnie w Kościołach lokalnych na świecie. Jego hasło to "Miłość rodzinna: powołanie i droga świętości".

Włodzimierz i Tatiana Korczyńscy zostali zaproszeni do udziału w Światowym Spotkaniu Rodzin przez ks. Leszka Kryżę, dyrektora Zespołu Pomocy Kościołowi na Wschodzie przy Konferencji Episkopatu Polski.

Małżeństwo oczekuje narodzin dziewiątego dziecka. Choć ich ojczyną jest Ukraina, Korczyńscy mieszkają w Polsce. Od wybuchu wojny Włodzimierz wozi na Ukrainę transporty z pomocą humanitarną.

"24 lutego byłem gotowy na wszystko. Praktycznie na drugi dzień wyjechałem z pomocą humanitarną na Ukrainę. Bardzo ciągnie mnie na Ukrainę, chcę tam być i służyć ludziom" - powiedział Korczyński portalowi Family News Service.

Podkreślił, że wyjazd do Rzymu i możliwość zaniesienia tam modlitwy o pokój to błogosławieństwo, ale też zadanie. "Dla mnie, dla mojej rodziny to będzie wielki zaszczyt, że mogę reprezentować tam Ukrainę, być z rodzinami z całego świata i modlić się o pokój na Ukrainie" - ocenił.

Zastrzegł, że pomoc Ukrainie w postaci dostaw broni jest dobra, ale najważniejsza jest modlitwa. "Bóg może zrobić cud w każdym momencie, może nawrócić Rosję" - zaznaczył.

W informacji prasowej przekazanej PAP wynika, że po rosyjskiej agresji na ich kraj Korczyńscy nie stracili nadziei. Proszą o modlitwę i przy każdej okazji dziękują za wsparcie, jakiego Polacy udzielają im samym, a także ich rodakom doświadczającym wojny.

Pierwsze Światowe Spotkanie Rodzin w Rzymie zwołał w 1994 r. papież Jan Paweł II. Spotkanie miało hasło "Rodzina sercem cywilizacji miłości" i wzięło w nim udział około 200 tys. osób ze 130 krajów.