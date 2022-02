Ukraińskie miasta zgłaszają potrzeby śląskim partnerom

Artykuły medyczne, w tym opatrunki i środki przeciwbólowe, trwała żywność, namioty, śpiwory i materace – to najczęściej zgłaszane władzom śląskich miast potrzeby partnerskich samorządów z Ukrainy. Potrzebne są też kartony i skrzynki do pakowania darów do wysyłki.

Już od czwartku, gdy rozpoczęła się inwazja Rosji na Ukrainę, śląskie samorządy podjęły bliskie kontakty z partnerskimi miastami w Ukrainie. Jak przypomniała w niedzielę Górnośląsko-Zagłębiowska-Metropolia, takich partnerstw miasta i gminy regionu mają ponad 10.

Z wielu z nich spłynęły już konkretne prośby o pomoc. Zgodnie z informacjami GZM mer miasta Równe napisał do władz Zabrza, że "rozpaczliwe potrzebne" są m.in. artykuły medyczne, opatrunki, środki przeciwbólowe, płyny fizjologiczne, leki na gorączkę, bandaże, zestawy żywnościowe, namioty, materace i krzesła składane.

Katowice, w porozumieniu z władzami Lwowa, szczególnie proszą swoich mieszkańców o koce, odzież, środki higieny osobistej czy żywność z długą datą ważności.

W Chorzowie, skąd planowany jest konwój humanitarny do Tarnopola, zbierane są: śpiwory, karimaty, żywność dla dzieci, środki higieny osobistej, a szczególnie środki opatrunkowe, leki i bandaże. Chorzów podkreślił też potrzebę dostarczenia kartonów i skrzynek do pakowania darów.

W kontakcie z samorządem ukraińskiego Żytomierza w Bytomiu trwa zbiórka materiałów medycznych do opatrywania ran. W porozumieniu z miejscową fundacją Petralana miasto zachęca też do zbiórki na karetkę dla Drohobycza.

Rybnik przekaże pomoc rzeczową Iwano-Frankiwskowi w formie środków pierwszej pomocy, wyposażenia osobistego i sprzętu technicznego jednostek obrony cywilnej, o wartości do 100 tys. zł. Z kolei w reakcji na prośbę miasta Bar rybnicki samorząd chce kupić agregat prądotwórczy.

Zgodnie z danymi GZM ukraińskie miasta partnerskie gmin Metropolii to: Drohobycz i Żytomierz (współpracuje z nimi Bytom), Ostróg (Bieruń), Tarnopol (Chorzów), Żydaczów (Czeladź), Alczewsk (Dąbrowa Górnicza), Lwów (Katowice), Czerwonograd (Pyskowice), Równe (Zabrze) i Torez (Świętochłowice); Sosnowiec współpracuje z Dergaczami w ramach projektów unijnych.