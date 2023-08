Ultimatum wobec junty w Nigrze. USA popiera działania ECOWAS

Popieramy to, co powiedzieli afrykańscy przywódcy ECOWAS i presję na nigerską juntę, by przywrócić do władzy prawowitego prezydenta Mohameda Bazouma - powiedział w Nowym Jorku sekretarz stanu USA Antony Blinken.

Pytany podczas briefingu na marginesie obrad Rady Bezpieczeństwa ONZ o stanowisko USA wobec groźby użycia siły wobec junty, Blinken nie odniósł się wprost do interwencji zbrojnej, lecz wyraził poparcie dla ECOWAS (Wspólnoty Gospodarczej Państw Afryki Zachodniej).

"Popieramy to, co oni powiedzieli. Blisko współpracujemy z ECOWAS i pewnymi krajami. Nie chcę mówić zbyt wcześnie, gdzie jesteśmy w naszych dyskusjach, zobaczymy, co się wydarzy w nadchodzących dniach" - powiedział Blinken. Jak dodał, USA nadal chcą przywrócenia do władzy prezydenta Bazouma i konstytucyjnego porządku w Nigrze.

"Popieramy więc wysiłki, które czyni ECOWAS, nakładając presję, by osiągnąć te cele" - powiedział szef amerykańskiej dyplomacji.

30 lipca kraje ECOWAS oraz Czad wydały oświadczenie, w którym postawiły juncie ultimatum - jeśli do władzy nie powróci prezydent Bazoum, wobec Nigru zostaną wprowadzone sankcje gospodarcze. ECOWAS zagroził też nowym nigerskim władzom użyciem siły. Termin ultimatum upływa w niedzielę.